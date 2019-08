La casa di carta, Rio ha una Tokio nella vita reale: con Sandra è amore

La casa di carta, Rio (Miguel Herran) ha trovato la sua Tokio nella vita reale: al suo fianco c’è Sandra. Chi è e cosa fa

Rio della Casa di Carta, al secolo Miguel Herran, ha trovato la sua Tokio nella vita reale. A dare la notizia è stato il magazine Chi attraverso il suo profilo Instagram. L’attore, diventato celebre in tutto il mondo in concomitanza della serie tv che ha spopolato in tutti gli angoli del globo, è felice accanto alla fidanzata Sandra Escacena. Naturalmente non poteva scegliere che una sua ‘pari’: anche lei di professione fa l’attrice ed è nota soprattutto per aver interpretato Veronica nel film omonimo del 2017. Non solo grande schermo per Sandra, che infatti è molto impegnata anche nella recitazione a teatro.

Curiosità su Sandra Escacena, la fidanzata reale di Rio

“Rio de ‘La casa di carta’ ha incontrato la sua Tokyo nella vita reale”, scrive Chi magazine su Instagram, pubblicando una foto di Miguel e Sandra mentre si abbracciano teneramente. La Escacena è spagnola ed è nata il 30 marzo del 2001. Dunque la differenza di età con Herran è di 5 anni, essendo lui un classe 1996. Nel frattempo c’è già grande trepidazione per la quarta stagione de La casa di Carta che continua a riscuotere un enorme successo in tutto il mondo. Stando alle indiscrezioni trapelate finora, è possibile che i nuovi episodi della serie tv potrebbero essere messi in onda su Netflix all’inizio del 2020. Le riprese sono già partite e si stanno svolgendo in Spagna.

La casa di carta 4: arriva Tatiana

La scorsa settimana, sempre la rivista Chi, ha dato nuove anticipazioni su quello che accadrà nei nuovi episodi. Pare che tutto ruoterà attorno a Tatiana, figura già introdotta nella terza stagione. Si tratta dell’ex fidanzata di Berlino. Chi è fresco della visione delle puntate del terzo capitolo della serie tv, ricorderà che Tatiana conosce tutti i dettagli del piano relativo al Banco de Espana. Il suo intervento da protagonista cambierà il corso degli eventi. Resta da capire se in positivo o in negativo. Chissà se starà dalla parte della banda del Professore oppure si collocherà nella barricata opposta.