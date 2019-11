La Casa di Carta, arrivano i libri in lingua italiana: ecco quando

La Casa di Carta ed Elite, arrivano i libri sulle serie tv in lingua italiana: ecco da quando saranno disponibili

Buone notizie per gli affezionati italiani de La Casa di Carta (titolo originale, La casa de papel), la celebre serie tv spagnola che ha catturato l’attenzione del pubblico a livello planetario. La fiction esce dagli steccati televisivi e sbarcherà nelle librerie. Che ci fosse in progetto una ‘costola’ letteraria del prodotto audiovisivo Netflix già lo si sapeva, in quanto, lo scorso luglio, l’editore iberico Grupo Planeta aveva deciso di pubblicare dei libri sulla serie tv. Oggi viene reso noto che quei libri saranno presto disponibili anche in lingua italiana, grazie a DeA Planeta libri e a De Agostini. Ma le sorprese non finiscono qui. Pure Elite, altra serie spagnola Netflix di successo, sarà interessata al progetto.

La Casa di Carta ed Elite, acquisiti i diritti di lingua italiana dei libri ufficiali delle due serie televisive spagnole

In piena estate 2019, l’editore spagnolo Grupo Planeta ha messo sul mercato librario alcuni volumi tratti dagli episodi che narrano le vicende del Professore e della sua banda di anarchici che hanno fatto della canzone Bella Ciao il loro motto televisivo. Oltre a degli estratti relativi a La Casa di Carta, in terra iberica sono stati pubblicati anche alcuni estratti di Elite. Tutto materiale che sarà disponibile tra poche settimane in Italia. Ad annunciarlo DeA Planeta libri che ha reso noto che ha acquisito i diritti di lingua italiana dei libri ufficiali delle due serie. Nella fattispecie le pubblicazioni prevedono sia romanzi, che usciranno per DeA Planeta, sia libri di non fiction, che saranno editi da De Agostini. La prima data da segnarsi sul calendario è il 14 gennaio 2020: De Agostini uscirà con “La Casa di Carta. La sfida”.

L’annuncio del progetto editoriale

Daniel Cladera, direttore generale editoriale di DeA Planeta Libri, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di questa nuova acquisizione, che ci vede coinvolti a livello globale con gli altri editori del Gruppo Planeta e con un partner così importante come Netflix. Anche grazie a questo accordo, DeA Planeta Libri si conferma ancora una volta una delle realtà più dinamiche dello scenario editoriale italiano. Credo anche che i libri che pubblicheremo potranno emozionare tutti coloro che sono stati incollati agli schermi e si sono appassionati a queste storie.”