La Casa di Carta: grave incidente all’occhio per Jaime Lorente

Paura per Jaime Lorente, l’attore spagnolo conosciuto ai più per il ruolo di Denver ne La casa di carta. Il trentenne ha avuto nei giorni scorsi un incidente all’occhio che l’ha costretto a cancellare tutti i suoi prossimi impegni in agenda. È stato il diretto interessato a parlarne sui social network, rivelando di essersi rotto la cornea. In che modo al momento non è dato sapere ma pare che sia successo sul set del nuovo lavoro per Antena 3.

Per ora l’ex protagonista de Il Segreto e di Elite ha preferito non svelare ulteriori dettagli. Jaime Lorente si è però scusato con i suoi fan: contrariamente a quanto previsto non potrà più esibirsi, proprio a causa del problema all’occhio, al festival Holika, a Calahorra. Il giovane non è solo un bravo attore ma anche un talentuoso cantante, che ha pubblicato pure diverse canzoni.

Gli organizzatori dell’evento hanno ufficializzato l’assenza di Jaime Lorente chiarendo che la star ha avuto un incidente sul set e dopo una visita medica è stato costretto al riposo assoluto e alla sospensione di ogni tipo di attività. Lorente può contare sul sostegno della sua famiglia: della compagna Marta, che non fa parte del mondo dello spettacolo, e della figlia Amaia.

Jaime Lorente è diventato papà

A novembre 2021 Jaime Lorente è diventato papà per la prima volta. L’attore de La casa di carta ha allargato la famiglia con la sua nuova compagna: Marta. Quest’ultima lavora come costumista e ha conosciuto l’attore proprio durante le riprese delle ultime stagioni de La casa de papel. Un amore travolgente: a pochi mesi dal primo incontro la giovane è rimasta incinta.

Con Marta Jaime Lorente ha subito fatto sul serio e ha dimenticato la precedente storia d’amore, quella che ha fatto chiacchierare gli appassionati di gossip. Per diverso tempo, infatti, Lorente è stato legato alla collega Maria Pedraza, con la quale ha lavorato prima a La casa di carta e poi a Elite.

La figlia di Lorente è nata il 7 novembre a San Sebastian, città di Marta. Jaime ha assistito al parto e ha deciso di mettere da parte tutti i suoi impegni di lavoro per dedicarsi alle donne più importanti della sua vita.