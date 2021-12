La Casa di Carta, Esther Acebo (Stoccolma) è incinta: parla l’attrice

Congratulazioni a Esther Acebo, una delle attrici di La Casa di Carta. L’interprete che nella serie ha il ruolo di Stoccolma ha annunciato nelle scorse ore via social di essere incinta. Anche se, va detto, in modo molto più controcorrente rispetto al solito.

L’attrice ha deciso di mostrare il pancino, senza però la classica foto in bianco e nero con la mano sul ventre, mentre si trovava in vacanza alle Canarie. Su Instagram Esther Acebo ha pubblicato un’immagine di lei con un sexy bikini e con la pancia bene in vista.

Sul social, l’attrice ha scritto: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti sensi) e per quello che intuite dalla seconda foto, effettivamente, a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. Parole sibilline per confermare, in realtà, quello che in molti già sapevano da diversi giorni.

La stampa spagnola, infatti, è a conoscenza della gravidanza della Acebo da ormai diversi giorni. La conferma i media ce l’hanno avuta in occasione della presentazione dell’ultima stagione di La Casa di Carta, disponibile su Netflix dal 3 dicembre. Sul tappeto rosso l’attrice si è infatti mostrata con un vestito attillato e un pancino difficile da non notare.

Almeno per il momento, per il resto, Esther Acebo non ci ha fornito ulteriori dettagli sul bebé in arrivo. Non ci è dato sapere né il sesso del nascituro né quando dovrebbe venire al mondo. C’è mistero anche sull’identità del padre del bambino, visto che non sappiamo nulla dell’attuale compagno dell’attrice. Si dice, in ogni caso, che il papà potrebbe essere l’attore Alejandro Tous, con il quale la Acebo è stata vista di recente.

Esther Acebo: chi è Stoccolma de La Casa di Carta

I fan della serie Netflix hanno già iniziato ad ironizzare sulla gravidanza dell’attrice, che nel serial Netflix interpreta Stoccolma, che conosciamo fin dalla prima puntata come la segretaria (incinta) di Arturo Roman. Dal personaggio del tanto odiato “Arturito” Esther Stoccolma avrà il figlio Cincinnati, di cui si prenderà cura il coraggioso Denver, interpretato da Jaime Lorente.