La casa di carta e Coronavirus, come sta Itziar Ituno: parla Alvaro Morte

Come sta Itziar Ituno, l’attrice de La casa di carta che ha il Coronavirus: le dichiarazioni del Professore

Tanti i Vip che hanno contratto il Coronavirus nell’ultimo periodo: tra questi anche l’attrice spagnola Itziar Ituno, protagonista della fortunata serie tv La casa di carta. L’interprete di Raquel ha condiviso la notizia con i suoi follower ma non ha più fornito ulteriori aggiornamenti sulla faccenda. Come sta oggi la 45enne? È ancora in isolamento o ha sconfitto il Covid-19? Al momento la diretta interessata ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni ma ci ha pensato il suo collega Alvaro Morte, alias il Professore, a chiarire un po’ la situazione.

La quarantena di Alvaro Morte: in Spagna con moglie e figli

“Sono a casa, in quarantena, con mia moglie Blanca e i nostri figli: sento molto forte la responsabilità di rispettare e regole imposte dal governo anche per la mia amica Itziar, che è stata contagiata”, ha premesso Alvaro Morte al settimanale F. “Ci sentiamo su WhatsApp e mi ha assicurato che si sta riprendendo, ma mi ha pregato di dire a tutti di non prendere il virus alla leggera. C’è gente che sta soffrendo e morendo, senza neppure il conforto dell’ultimo saluto dei propri cari”, ha spiegato l’ex protagonista de Il Segreto. “Per questo insieme ad altri attori spagnoli sostengo la raccolta fondi Yo me corono, vogliamo trovare un vaccino”, ha aggiunto.

Bloccate le riprese della quinta stagione de La casa di carta

Dunque migliorano le condizioni di salute di Itziar Ituno ma la situazione è tutt’altro che facile. I set cinematografici e televisivi di mezzo mondo sono fermi, compresi quello de La casa de papel. Netflix ha ordinato una quinta parte della storia ma le riprese non possono iniziare al momento. Questo comporterà uno slittamento importante: La casa di carta 5 non uscirà prima dell’estate/autunno 2021. Nel frattempo il telefilm spagnolo ha battuto ogni record: ad oggi è la serie tv più vista, superando titoli assai prestigiosi quali Game of Thrones e The Walking Dead. Le avventure del Professore piacciono soprattutto a Stati Uniti, Francia, Filippine e Italia.