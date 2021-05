La casa di carta 5, le date ufficiali di uscita della serie: annuncio Netflix

Finalmente è stata ufficializzata l’attesissima data di uscita de La casa di carta 5. Anzi, in questo caso è giusto parlare di date al plurale visto che la serie tv sarà ‘spezzata’ in due parti distribuite in periodi differenti. Nel pomeriggio odierno, Netflix ha fornito tutte le informazioni del caso, placando finalmente la curiosità di milioni di fan, ossia tutti coloro che negli anni si sono affezionati alle vicende del Professore e della banda da lui orchestrata.

Ebbene, le date da segnarsi sul calendario, da cerchiare in rosso per gli amanti della serie, sono il 3 settembre 2021, quando Netflix distribuirà il volume uno de La casa di carta 5, e il 3 dicembre 2021, quando il colosso dello streaming americano metterà in onda il volume 2. L’annuncio ufficiale è stato fatto attraverso un video social, che nel giro di pochi minuti è diventato virale.

Li abbiamo accompagnati con il fiato sospeso per quattro stagioni e ora eccoci qua. #LCDP: Parte 5, Volume 1 dal 3 settembre. Volume 2 dal 3 dicembre. pic.twitter.com/AZMZQWlHwk — Netflix Italia (@NetflixIT) May 24, 2021

Nei mesi scorsi qualche indiscrezione aveva avanzato l’ipotesi che il quinto capitolo della serie tv potesse uscire ad aprile 2021. I giorni e le settimane sono trascorse. E pure aprile se ne è andato, dimostrando che i rumors non erano fondati. Poi lo scorso 14 maggio, Netflix aveva diffuso una nota in cui aveva reso noto che le riprese de La casa di carta 5 si erano concluse: “Quella che era iniziato come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia”.

La casa di carta: il futuro della serie tv

Ora, dopo tanto penare, giunge l’ufficialità sulla data di uscita del capitolo 5 della saga. Si ribadisce che le due date x da segnarsi sono il 3 settembre e il 3 dicembre. Si tratterà dell’ultima stagione della fortunata serie tv. Tuttavia i tanti ‘proseliti’ conquistati in questi anni possono continuare a sperare di vedere in futuro altre vicende della banda dei ‘Robin Hood’ contemporanei. Non è infatti escluso che possano essere realizzati degli spin off, vale a dire che si prenda un filone narrativo relativo a un singolo personaggio (o a più di uno) e si lavori per svilupparvi un’intera stagione. Al ‘domani’, però, ci si penserà più avanti: per il momento si attende con gran trepidazione settembre e dicembre. Il Professore sta tornando con nuovi piani.