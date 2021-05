La Casa di Carta 5, Úrsula Corberó saluta la serie: le foto dal set

Úrsula Corberó ha detto addio a La Casa di Carta. Sono ufficialmente terminate le riprese della quinta stagione, ieri Netflix ha annunciato la chiusura del set. Sono tutti molto emozionati per questo finale, anche se per ora non si sa quando uscirà La Casa di Carta 5 l’emozione è alle stelle. Sia da parte del pubblico, pronto a gustarsi il gran finale della rapina, sia da parte degli attori del cast, che hanno lavorato per l’ultima volta insieme. Nell’annuncio di fine riprese, Netflix ha parlato di una famiglia ed è possibile vedere l’affetto che si è creato tra gli attori anche nelle foto dal set pubblicate da Úrsula Corberó.

Una carrellata di immagini, scatti insieme ad altri attori con cui ha condiviso questo viaggio. Un’avventura che si è trasformata in un successo enorme, che forse neanche loro avevano previsto. La nostalgia inizia a farsi sentire mentre sono in fase di preparazione gli ultimi episodi. In attesa di scoprire come andrà a finire, i fan stanno leggendo di giorno in giorno i messaggi di addio da parte dei protagonisti. Gli attori scrivono messaggi man mano che terminano le riprese delle scene dei loro personaggi. Oggi è toccato a Úrsula Corberó, che veste i panni di Tokyo, la protagonista.

L’imprevedibile Tokyo, colei che ha spesso complicato le cose per tutta la banda ma sempre disposta a sacrificarsi per loro. E poi c’è stata la storia d’amore con Rio che ha appassionato i fan. Oggi però è tempo di dire addio a tutto questo, quindi Úrsula Corberó ha scritto un messaggio ai fan:

“Fine di una fase. Che viaggio. Mi mancheranno molto i miei amici. Grazie a tutti, spero che la quinta stagione sia al livello che meriti, quello che ci avete dato è grandioso”

Nelle foto i selfie con il Professore, con Rio e con tanti altri personaggi. Un’avventura che giunge al termine e di cui tutti loro si sentono grati. Per questo sentono di dover dire grazie a chi ha reso possibile il successo de La Casa di Carta.

L’addio di Alvaro Morte al Professore de La Casa di Carta

Ma l’attrice di Tokyo non è stata l’unica a emozionare i fan con l’addio alla serie tv. Qualche giorno fa anche Alvaro Morte ha pubblicato un video su Instagram per dire addio al suo Professore. Nel video l’attore è visibilmente emozionato mentre lascia il set per l’ultima volta. Queste le sue parole: