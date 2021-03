La casa di carta 5 slitta e non esce il 7 aprile su Netflix: l’indiscrezione

L’attesissima quinta stagione de La Casa di Carta non uscirà il 7 aprile 2021, come scritto da più quotidiani internazionali e testate di settore negli ultimi mesi. Ad assicurare che ci sarà uno slittamento è Fanpage.it che afferma di aver appreso da fonti vicine agli ambienti Netflix che il 7 aprile non ci sarà alcun lancio degli episodi inediti della serie tv. Quindi? Quanto dovranno aspettare gli appassionati de La Casa de Papel (titolo originale spagnolo) per gustarsi le nuove puntate relative alle avventure del Professore e della sua banda?

Sempre Fanpage.it informa che con ogni probabilità la quinta stagione della serie tv sarà trasmessa entro il 2021, ma non nel primo quadrimestre dell’anno. Ma perché fino ad oggi si è parlato del 7 aprile come data di avvio? Tutto è cominciato quando Netflix, a fine gennaio, ha postato una foto che ha immortalato Alvaro Morte e Pedro Alonso, che ne La Casa di Carta vestono i panni dell’acuto Professore e del magnetico Berlino, con la seguente didascalia: “Questa foto sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione de La Casa di Carta”.

Da quella foto sono cominciate una serie di indiscrezioni circa la presunta data di uscita della serie tv. La più tambureggiante quella sosteneva che il 7 aprile Netflix avrebbe lanciato i nuovi episodi. A quanto pare, però, non sarà così e c’è ancora da aspettare. C’è stata poi un’altra data x circolata sul web, ossia il 30 aprile 2021.

Come è emerso tale giorno? Sempre Fanpage.it ha indagato sulla questione per capire se la data sia stata fatta circolare da Netflix oppure se sia trapelata da fonti non certe. La testata italiana ha scoperto che l’ha divulgata un tale Nacho, giovane spagnolo di cui poco e nulla si sa. Al momento resta da capire se il ragazzo, che si ripete potrebbe tranquillamente essere un utente ‘comune’ che ha messo in giro una propria supposizione poi divenuta virale, abbia ragione oppure no.

La Casa di Carta: la quinta sarà l’ultima stagione

La quinta sarà l’ultima stagione della serie tv e consterà di 10 episodi. Come rivelato dall’ideatore del prodotto Netflix, Alex Pina, il finale non sarà comunque del tutto ‘chiuso’. Lo scopo è lasciare aperto qualche filone narrativo per eventuali spin off:

“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre”, ha dichiarato Pina.