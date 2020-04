A che ora esce in Italia La casa di carta 4 su Netflix e quanti episodi sono: trailer, spoiler e anticipazioni

L’attesa è finalmente finita: arriva su Netflix, da venerdì 3 aprile, la quarta stagione de La casa di carta (o La casa de papel, se preferite il titolo in spagnolo). La nuova stagione della serie tv con Alvaro Morte e Ursula Corbero sarà disponibile a partire dalle 9 del mattino. I nuovi episodi sono in tutto otto e più in basso trovate i titoli ufficiali. Nessun salto temporale come avvenuto tra la seconda e la terza stagione: la trama riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati con l’ultimo episodio, ovvero con la cattura di Raquel/Lisbona e l’attentato a Nairobi.

Cosa succede nella quarta stagione de La casa di carta: tutte le anticipazioni

“Le cose non andranno bene nella quarta stagione de La casa di carta perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca“, ha anticipato Itziar Ituno, interprete fin dalla prima stagione di Raquel. Tra i personaggi chiave dei nuovi episodi de La casa di carta Tatiana, la fidanzata di Berlino che abbiamo conosciuto attraverso una serie di flashback (video più in basso). La giovane conosce alla perfezione il piano ideato da Berlino e Palermo e potrebbe rivelarsi un prezioso aiuto oppure un grosso problema per la banda capitanata dal Professore.

La Casa Di Carta 4: 2° Clip Esclusiva ????2° CLIP ESCLUSIVA #LCDP4Ecco un anteprima esclusiva di uno dei momenti più italiani ???????? di questa 4° Parte!-#LaCasaDePapel #LaCasaDiCarta #4Stagione #S4LCDC #Esclusiva #Netflix #Clip #LCDP Gepostet von La casa di carta am Dienstag, 31. März 2020

Numero e titoli degli episodi della quarta stagione de La casa di carta

Episodio 1: Game Over

Episodio 2: Il matrimonio di Berlino

Episodio 3: Lezione di anatomia

Episodio 4: Paso Doble

Episodio 5: 5 minuti prima

Episodio 6: KO Tecnico

Episodio 7: Colpo alla tenda

Episodio 8: Il piano Parigi

Probabile la quinta stagione de La casa di carta e uno spin off della serie

Al momento non è stata ancora confermata ma è probabile che La casa di carta abbia anche una quinta stagione. “La casa di carta 4 avrà un finale che vi farà voglia di volerne di più, anche maggiormente del finale della seconda”, ha assicurato Itziar Ituno. E c’è chi addirittura parla di una probabile sesta stagione…Intanto appare sempre più concreta la possibilità di vedere uno spin-off incentrato sulle peripezie di Berlino, uno dei personaggi più amati de La casa de papel (purtroppo deceduto al termine della seconda stagione). L’attore Pedro Alonso ha già fatto sapere che è pronto ad un progetto del genere.