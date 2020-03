La casa di carta 4, trailer ufficiale: Professore fuori gioco, Berlino c’è

Anticipazioni La casa di carta 4, cosa succede nella nuova stagione: il trailer ufficiale

È stato rilasciato il trailer ufficiale de La casa di carta 4 e le immagini mostrano tutto ciò che ci aspetta. Naturalmente sono solo anticipazioni e non sono stati rivelati i finali di alcune trame ancora in ballo. Abbiamo lasciato i membri della banda sotto scacco della polizia: Lisbona è stata catturata e il Professore la crede morta, Nairobi è stata sparata e Tokyo era sul punto di crollare. Cosa succederà ne La casa di carta 4? Il trailer comincia con il tentativo di salvare Nairobi e i membri della banda che iniziano a darsi le colpe a vicenda. Palermo finirà sotto accusa, perché è lui il capo e non gli è permesso commettere errori. Nelle scene del trailer de La casa di carta 4 vediamo un tutti contro tutti all’improvviso: Palermo minaccia Helsinki con una pistola, Tokyo minaccia Palermo, Denver minaccia Tokyo. Intanto il Professore sembrerà ormai nel pallone.

La casa di carta 4 trailer, Lisbona collabora con la polizia? Il Professore fuori gioco

Per Lisbona arriverà il momento di schierarsi. Nel tendone della polizia, Alicia le proporrà un accordo: la libertà in cambio della sua collaborazione oppure il carcere. Le mostrerà le foto di sua mamma e sua figlia, per colpirla come solo lei sa fare. Ma attenzione: il colpo di scena arriverà nella Banca di Spagna! Il capo della sicurezza del governatore riuscirà a liberarsi e si metterà in contatto con la polizia. Riuscirà quindi a guidare un attacco da dentro e farà in modo che il Professore non veda più nulla di ciò che accade nella banca. “Ho perso le telecamere all’interno della banca, siete soli”, dirà il Professore alla banda. Da quel momento inizierà la guerra e i nostri protagonisti dovranno cavarsela non da soli, ma quasi. Nel trailer con le anticipazioni della Casa di carta 4 si vedono scontri, sparatorie e agenti pronti all’assalto. I membri della banda chiederanno aiuto al Professore, che sicuramente riuscirà a trovare, alla fine, un modo per tirarli fuori da lì.

La casa di carta 4, i nuovi episodi ad aprile: Berlino c’è

Berlino c’è ne La casa di carta 4 ed è presente nel trailer, mentre minaccia un uomo. Di sicuro si tratta di scene che riguardano il passato e cioè il periodo in cui Berlino, Palermo e il Professore organizzavano la rapina. I colpi di scena sembrano non mancare, inoltre c’è un grande interrogativo sulla morte di Nairobi. Nel trailer viene mostrata con la mascherina dell’ossigeno, il Professore ha spoilerato la sua possibile morte. Scopriremo tutto con i nuovi episodi de La casa di carta 4, in arrivo il 4 aprile!