La casa di carta 4, Nairobi muore? Video preoccupa i fan: le anticipazioni

Anticipazioni La casa di carta 4, cosa succederà a Nairobi? Spunta un video che preoccupa i fan

Nairobi muore in La casa di carta 4? I fan sono con il fiato sospeso da mesi ormai e la nuova stagione è attesissima soprattutto per scoprire il destino di uno dei personaggi più amati. Negli ultimi episodi della terza stagione abbiamo visto Nairobi esporsi troppo e finire nel mirino della polizia spagnola. La banda ha organizzato un nuovo attacco alla Banca di Spagna per riuscire a ottenere la liberazione di uno dei loro, ovvero Rio, catturato dopo che Tokyo ha chiesto di separarsi e ha lasciato il luogo indicato dal Professore per nascondersi dopo la rapina alla Zecca di Stato. La nuova ispettrice Alicia Sierra è riuscita a colpire la banda indagando nelle loro vite private e ha scoperto che Nairobi ha un figlio. Nairobi si è affacciata alla finestra per vedere il bimbo ed è stata sparata dai cecchini appostati fuori dalla Banca.

Nairobi morirà nella quarta stagione? Il Professore su Instagram invita alla resistenza “per Nairobi, per Lisbona”

Da quel momento siamo tutti con il fiato sospeso: Nairobi morirà? Un video comparso sul profilo ufficiale de La casa di carta 4 sta preoccupando i fan. In queste settimane, e in attesa dei nuovi episodi, gli autori della serie tv hanno studiato un modo per far sentire i fan parte della trama. Giorni fa il profilo è risultato sotto sequestro ed è comparso un video della Sierra. Erano sparite tutte le foto, tutto risultava censurato e sequestrato con tanto di logo della polizia spagnola. Oggi il Professore è tornato in possesso del profilo Instagram – e sono ricomparsi tutti i vecchi post! -, invitando i fan alla resistenza e a non cedere alla polizia. Ha quindi chiesto a tutti di non abboccare al tentativo dello Stato di denigrare l’immagine della banda agli occhi dell’opinione pubblica. Lo ha chiesto “Per Nairobi, per Lisbona”.

La casa di carta 4, Nairobi muore nei prossimi episodi? I dubbi dei fan

Non dimentichiamo che il Professore crede che Lisbona sia stata uccisa dalla polizia, che sia quindi morta. Parlando sia di lei sia di Nairobi, quindi, potrebbe aver spoilerato la morte di Nairobi in La casa di carta 4: sarà davvero così? Lo scopriremo tra un mese, intanto vi consigliamo di seguire la pagina Instagram de La casa di carta per iniziare a entrare nel mood della serie tv!