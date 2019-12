La casa di carta 4 uscirà ad aprile su Netflix: è ufficiale, c’è la data

Quando esce La casa de papel 4 su Netflix: c’è finalmente la data ufficiale

Contrariamente a quanto si aspettavano i fan di tutto il mondo, La casa di carta 4 non uscirà a gennaio. Netflix ha deciso di lanciare la nuova stagione in primavera, più precisamente il prossimo 3 aprile 2020. L’annuncio ufficiale è arrivato nel corso del Brazil Comic Con Experience con tanto di breve teaser. Un videoclip che non anticipa nulla ma nel quale ci sono tutti gli amati protagonisti, compresi Berlino – morto al termine della seconda stagione – e Nairobi – ridotta in fin di vita nell’ultimo episodio della terza. “Che il caos abbia inizio“, si legge nel breve filmato che potete ammirare in basso.

Cosa succederà nella quarta stagione de La casa di carta

“Le cose non andranno bene nella quarta stagione perché la banda avrà un grande nemico proprio all’interno della banca“, ha anticipato Itziar Ituno, interprete fin dalla prima stagione di Raquel. Si riferisce forse alla ragazza presente tra gli ostaggi, quella spesso inquadrata negli ultimi episodi? Per ora non ci è dato sapere: l’attrice de La casa de papel non ha fornito ulteriori dettagli mantenendo così alta la suspance. La Ituno non ha rivelato nulla neppure del futuro di Nairobi, colpita nell’ultima puntata della terza stagione. In più, stando alle indiscrezioni sembra chiaro un coinvolgimento attivo di Tatiana, la fidanzata del defunto Berlino.

La casa di carta avrà anche una quinta stagione e uno spin off

Non è stata ancora confermato da Netflix ma secondo indiscrezioni la storia del Professor e compagni andrà avanti con una quinta stagione. Si mormora pure di uno spin off incentrato sulla vita di Berlino, l’amato personaggio interpretato da Pedro Alonso.