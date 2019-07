La casa di carta 3: trama, numero puntate e nuovi attori

La casa di carta 3 quante puntate sono: gli episodi della nuova stagione

Sta per tornare La casa di carta 3: quante puntate sono? Il numero degli episodi probabilmente deluderà qualcuno tra i fan, ma sarà meglio attendere ulteriori notizie prima di abbandonarsi alla disperazione. Al momento risultano in arrivo otto episodi de La casa di carta 3, come sempre su Netflix. La data d’uscita è attesissima: il 19 luglio tutti gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma, con la speranza che chi deciderà di guardarli tutto d’un fiato non inizi a spoilerare in giro per il Web e rovini la visione a chi invece vuole gustare la terza stagione un po’ alla volta. Adesso passiamo alle curiosità su trama e nuovi attori de La casa di carta 3. Abbiamo lasciato i nostri protagonisti in fuga verso una nuova vita dopo la rapina alla Zecca di Stato spagnola. Qualcosa però interromperà la loro vacanza: uno di loro verrà arrestato.

La casa di carta 3 trama, Berlino è vivo o morto?

Il Professore riceverà una chiamata in cui apprenderà che uno della banda è in carcere, deciderà quindi di rimettere insieme la banda e organizzare un nuovo colpo. Stavolta, sarà ancora più grandioso del primo. Attraverso uno dei trailer de La casa di carta 3 diffusi nelle scorse settimane è arrivato il messaggio del Professore: “Tutti coloro che vedono questa maschera come un simbolo della resistenza capiranno il motivo del nostro ritorno. La polizia ha arrestato uno di noi ed è tenuto prigioniero in un luogo sconosciuto. Non avevamo intenzione di tornare, ma vista la situazione, siamo costretti a reagire. Questa volta faremo le cose in grande”. Prepariamoci dunque a nuovi colpi di scena che ci terranno col fiato sospeso. A proposito della trama de La casa di carta 3, però, c’è un grande punto interrogativo: Berlino è vivo o morto? La seconda ipotesi sembra la più plausibile, pure se vedremo ancora il personaggio con flashback o ricordi, ma siamo pronti a stupirci.

La casa di carta 3 cast: nuovi attori e personaggi nella terza parte

E veniamo a cast e nuovi attori de La casa di carta 3. Innanzitutto, ritroveremo i vecchi personaggi: Álvaro Morte (Il Professore), Jaime Lorente (Denver), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Itziar Ituno (Raquel Murillo/Lisbona), Darko Peric (Helsinki), Ursula Corbero (Tokyo), Esther Acebo (Stoccolma/Monica) e infine apparirà anche Pedro Alonso (Berlino). Questi invece i nuovi attori, e personaggi, della terza stagione: Rodrigo de la Serna (L’ingegnere – Palermo), Hovik Keuchkerian (Bogotà), Luka Peros (Marsiglia), Najwa Nimri (Alicia) e Fernando Cayo (Tamayo).