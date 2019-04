La casa di carta 3: svelata la data di uscita. Ecco quando arriverà su Netflix

By

La casa di carta 3: svelata la data di uscita

Stanno per tornare le vicende de Il Professore, Tokyo e di tutti gli altri personaggi della seria tv Netflix, La casa di carta (conosciuto anche come La casa de papel). La terza stagione, super attesa, tornerà molto presto. Ad annunciare il ritorno del cast e dei loro personaggi il profilo Instagram di Netflix. Tutti i fan della serie stavano aspettando nervosi la data ufficiale di uscita ed ora, a distanza di alcuni mesi, il sito streaming li ha accontentati. Il Professore e la sua banda torneranno a tenerci col fiato sospeso, riscrivendo una nuova pagina nella storia della serie. Tra le location di questa stagione avremo anche l’Italia, in particolare la città di Firenze. Aveva fatto scalpore la presenza degli attori Alvaro Morte (Il Professore) e Pedro Alonso, che veste i panni di Berlino. Il web è stato assalito di video e foto di appassionati e passanti che si sono trovati davanti ad un vero set di riprese. I due attori infatti stavano girando delle scene che vedremo nella prossima stagione. Ma quando potremmo vederle? Adesso ve lo sveliamo!

La casa di carta: ecco quando arriva su Netflix

Era nell’aria ed ora abbiamo la conferma. La terza stagione de La casa di carta arriverà su Netflix il prossimo 19 luglio. Netflix ha svelato, dopo mesi e mesi di attesa, la data ufficiale con una carrellata di foto che ritraggono Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) e Rio (Miguel Herrán). Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è: Berlino è morto oppure no? Le riprese che sono state fatta a Firenze lo scorso gennaio fanno parte di un flashback oppure il personaggio tornerà prepotentemente in scena? Ovviamente non abbiamo conferme o notizie sicure su questo argomento, ma una cosa è certa. La casa di carta ci regalerà molte gioie e novità che ci terranno incollati a pc e tv.

La casa di carta: le prime anticipazioni di Alvaro Morte

Alvaro Morte, uno dei protagonisti indiscussi della serie originale Netflix, ha svelato alcune location che vedremo nella nuova stagione. “Abbiamo iniziato le riprese, abbiamo trascorso due settimane e mezzo nel Sud-est asiatico. Abbiamo iniziato da qui e gireremo in altri posti, ma non posso dire di più“, aveva detto Morte. Dunque, la nuova stagione si aprirà dove è finita la seconda, ovvero nelle Filippine, il posto scelto dal Professore per godersi i soldi rubati alla Zecca dello Stato. Qui, dove è stato raggiunto da Raquel, l’uomo metterà molto probabilmente giù un nuovo importante piano, che condividerà con gli altri componenti della banda.