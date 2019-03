La casa di carta 3, Alvaro Morte: “È stato incredibile”

La casa di carta 3, Alvaro Morte si svela: l’emozione provata nella città di Firenze

Si sa poco o nulla della trama de La casa di carta 3, a dare una piccolissima anticipazione è Alvaro Morte. L’attore spagnolo, intervistato dalla rivista Grazia, parla anche dei momenti in cui ha girato delle scene della nota serie tv a Firenze. Ebbene il suo personaggio, Il Professore, tornerà in scena con parte della sua banda, pronto “per un nuovo colpo”. Alvaro è stato, insieme al resto del cast, in Italia, precisamente nella città di Firenze lo scorso 4 gennaio. Proprio qui per lui “è stato incredibile” girare alcune delle scene della nuova stagione. Come lui stesso racconta, le persone riconoscevano tutti gli attori per strada e, ogni volta, li chiamavano con i nomi dei personaggi. Una grande soddisfazione per il cast, che sicuramente è riuscito a entrare nel cuore della gente. Oltre Alvaro sul set era presente anche Pedro Alonso, interprete di Berlino. Ricordiamo che quest’ultimo è morto nel corso della seconda stagione, dunque non si sa ancora se si tratti di un flashback, un depistaggio o un ritorno. Non è stata ancora rivelata la data d’uscita di questa nuova terza stagione. Sappiamo solo che Netflix renderà disponibili i vari episodi nell’anno 2019, probabilmente in autunno.

La casa di carta 3, una piccola anticipazione di Alvaro Morte

La trama è ancora segreta, non si hanno particolari anticipazioni su questa terza stagione. Ma c’è tanta attesa tra i fan della nota serie tv. Sappiamo che sono state anche girate delle scene nel Sud-est asiatico e che saranno presenti diversi volti già conosciuti nelle passate stagioni. Nel corso dell’intervista, Alvaro anticipa: “Il Professore tornerà con parte della sua banda per un nuovo colpo”. Non si tratta certamente di una sorpresa per i fan, che non vedono l’ora di scoprire altri importanti dettagli. Intanto, Alvaro racconta: “Abbiamo anche girato a Firenze ed è stato incredibile: la gente per strada ci riconosceva e ci chiamava con i nomi dei personaggi”.

Alvaro Morte, Il Professore de La casa di carta: l’attore arriva su Rai Due

Una grande emozione per l’attore de La casa di carta girare alcune scene a Firenze. Nel frattempo, l’attore spagnolo arriva su Rai Due il prossimo 3 aprile con un altra serie Il molo rosso. Il nuovo thriller parla di un triangolo amoroso che vede protagonista proprio l’attore Alvaro.