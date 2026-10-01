La bordata di Adriana Abascal a Emanuele Filiberto, rivelati i veri motivi della rottura

Adriana Abascal ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Emanuele Filiberto di Savoia. L’ex Miss Messico ha confermato quanto detto dal Principe di recente a Verissimo: non c’è spazio per alcun ritorno di fiamma, la storia d’amore è definitivamente naufragata. A differenza dell’ex compagno, sul rapporto concluso ha speso parole un po’ più amare. In primis, ha dichiarato che chi ha parlato di seconda rottura ha sbagliato, per il semplice fatto che non c’è mai stato un ricongiungimento dopo il primo strappo. Poi ha augurato ogni bene a Filiberto, con una formula di rito che ha trasudato delusione.

Adriana Abascal parla della rottura con Emanuele Filiberto di Savoia

“Sono felicemente single”, aveva detto Filiberto durante l’intervista di qualche giorno fa concessa a Silvia Toffanin. A distanza di breve tempo Abascal ha parlato con il settimanale spagnolo Hola, fornendo la sua versione dei fatti: “Non c’è stata una seconda rottura perché non siamo mai tornati insieme. Sono serena e gli auguro ogni bene”.

In realtà una sorta di riavvicinamento c’era stato. Ma Adriana non lo ha considerato un ritorno di fiamma: “La nostra relazione è finita l’anno scorso. Ci siamo poi rivisti per qualche settimana, per capire se valeva la pena riprenderla. E quel periodo mi è servito per capire che non era per me. Non mi vedevo a costruire il mio futuro in quel rapporto”. E perché in quel legame non stava bene l’ex Miss Messico? Uno dei fattori che non digeriva del rapporto era il dover affiancare Filiberto nei suoi impegni professionali. Senza troppi giri di parole Abascal ha riferito che non faceva per lei condurre “una vita di feste e gala”.

La relazione è durata circa un anno e mezzo ed è stata rivelata a gennaio 2025, provocando un gran baccano a livello mediatico in quanto, ufficialmente, allora Filiberto faceva ancora coppia con la moglie Clotilde Courau. Abascal fu così dipinta come l’amante del Principe, il quale si affrettò poi a riferire che in realtà con Clotilde la passione era sfumata già dal 2021, senza che però venisse resa pubblica la vicenda. Pare che sia proprio stata Adriana a spingere Emanuele a fare chiarezza pubblicamente, non volendo apparire come la compagna di un uomo sposato. Il resto è risaputo. La love story è durata fino a dicembre dello scorso anno, poi c’è stato l’addio.

Le dichiarazioni di Emanuele Filiberto di Savoia a Verissimo

Filiberto, intervistato a Verissimo, oltre a dichiararsi “felicemente single”, ha ricordato di essere stato legato ad Adriana per circa un anno e mezzo, rimarcando che la storia era iniziata molto bene, ma che purtroppo ha poi preso una china che ha portato alla rottura. “Le nostre strade si sono divise, ma spero un giorno di poter diventare amici”, ha aggiunto. Adriana ad Hola non ha espresso il medesimo concetto.

A Silvia Toffanin il Principe ha anche spiegato che non è vero che ha chiesto il divorzio all’ex moglie Clotilde per sposare Adriana. “Dopo la fine del mio matrimonio, ho avuto altre relazioni, ho conosciuto Adriana in un secondo momento. Se ti dicessi di non aver pensato a un matrimonio con lei, ti direi una bugia. Ma non ho chiesto il divorzio per questo, con Clotilde ci siamo lasciati cinque anni fa e avevamo già parlato di divorzio”, ha raccontato Filiberto, che ha poi smentito le voci secondo cui volesse chiedere persino l’annullamento del matrimonio.