Emanuele Filiberto parla dei tradimenti alla moglie, poi lite con Mariotto e stoccata a Todaro

Ospitata movimentata quella di Emanuele Filiberto di Savoia a La Volta Buona. Il Principe è sbarcato nel programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo e, subito dopo aver messo piede in studio, ha avuto uno scontro acceso con Guillermo Mariotto per delle vecchie ruggini legate alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Nel corso del botta e risposta non ha fatto nemmeno mancare una stoccata a Raimondo Todaro. Dopo che si è esaurito il tema riguardante lo show danzante, ha parlato dei tradimenti fatti all’ex moglie, l’attrice francese Matilde Courau, con la quale ha avuto due figlie ed è stato sposato dal 2003 al 2021. La separazione, però, è stata annunciata ufficialmente nel 2025.

Scontro tra Emanuele Filiberto e Mariotto a La Volta Buona

“C’è il principe, vai principe! Abbiamo Savoia al completo!”, ha scandito ironicamente Mariotto quando Filiberto ha fatto il suo ingresso in studio. “Perché lo hai invitato?”, ha replicato sarcasticamente il Principe rivolgendosi a Balivo. “Ha fatto di tutto per farmi perdere Ballando con le Stelle”, ha aggiunto Filiberto, stavolta parlando direttamente con lo stilista venezuelano, il quale ha maliziosamente sibilato: “Ma se eri una pippa, ma cosa dici?!”

“Non puoi dire queste cose, altrimenti ti cacciano anche da qua”, la risposta velenosa di Filiberto. Mariotto, allora, ha corretto un poco il tiro: “Diciamo allora che eri una frana ed hai avuto la fortuna che gli altri erano peggio di te!”. “Questo è vero, però alla fine ho vinto”, ha chiosato l’erede di casa Savoia. “Posso però dire che Emanuele Filiberto resta il principe della tv, e su questo credo che siamo tutti d’accordo”, l’intervento di Balivo a rasserenare il clima.

La stoccata a Todaro

Filiberto ha partecipato a Ballando con le Stelle nel 2009, vincendo quell’edizione con la maestra Natalia Titova. In una precedente puntata de La Volta Buona è stato ospitato Raimondo Todaro, ex maestro del programma di Milly Carlucci. A proposito del trionfo del Principe disse: “Ha vinto perché si chiamava Emanuele Filiberto di Savoia. Era più bravo Bettarini!”. La questione è stata rispolverata nella puntata odierna, con il Principe che ha colto l’occasione per lanciare una stoccata al coreografo siciliano: “Ho vinto e basta, sono loro che stanno qui a rosicare. Non sono loro a votare, è stato il pubblico a decidere chi vinceva”.

Filiberto pentito di aver tradito l’ex moglie

In studio si è poi passati a parlare della vita privata del Principe. Emanuele Filiberto che ha ammesso, come già fatto altre volte, di non essere stato un marito perfetto e di avere tradito. Con il senno di poi si è pentito delle mancanze di rispetto nei confronti di Matilde Courau: “È facile tradire, è difficile stare con la persona che ami. Io ho sbagliato molto, tradendo e facendo il furbo. È un gran peccato vedere le famiglie divise così. Io ho vissuto momenti bellissimi con mia moglie e purtroppo non stiamo più insieme, ma è una donna che rispetto e amo tantissimo. Avrei voluto impegnarmi un po’ di più”.

Ha anche dichiarato di non essere stato ineccepibile nel ruolo di padre: “Avrei potuto fare di più, essere più presente, ma avevo una vita in Italia da recuperare”.