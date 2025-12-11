Emanuele Filiberto, colpo di scena: Adriana Abascal annuncia la rottura, la reazione di lui

Altro colpo di scena nella movimentata vita sentimentale di Emanuele Filiberto di Savoia. Da tempo le faccende di cuore del Principe suscitano particolare curiosità perché si dipanano in modo non del tutto decifrabile per molte persone. Un esempio in tal senso lo si è avuto nelle scorse settimane, quando è stato paparazzato con l’ex Miss Messico Adriana Abascal, nonostante tutti pensavano che facesse ancora coppia con Clotilde Courau. Filiberto, quando sono uscite le foto, non ha fatto una piega, spiegando che il suo matrimonio era finito da mesi. Semplicemente non aveva reso pubblica la faccenda. Fatto sta che ha poi iniziato a fare coppia con Abascal, ma pare che la relazione sia già arrivata al capolinea.

Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, lei annuncia la rottura e poi cancella tutto

Nelle scorse ore la messicana ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio in cui ha annunciato la rottura. Dopo pochi minuti, però, ha cancellato tutto. Troppo tardi, perché molti avevano già visto il post. E quindi? Che cosa sta succedendo? Il Principe e Adriana sono già ai ferri corti? Pare proprio di sì. Ma si proceda con ordine.

“Condivido, con il cuore pesante, che, come a volte deve accadere, il nostro viaggio insieme è giunto al termine. I prossimi capitoli rimangono non scritti, delicatamente sospesi tra ciò che è stato e ciò che potrebbe accadere”. Questo il pensiero pubblicato da Abascal sui social e successivamente rimosso.

La redazione spagnola di Hola.com ha voluto saperne qualcosa di più ed è riuscita a entrare in contatto con lo staff della messicana che ha riferito che “non si tratta di una rottura definitiva, piuttosto di un momento di riflessione”. “Ci sono possibilità di riconciliazione”, ha aggiunto l’entourage. In altre parole, ci sono pochi dubbi sul fatto che ci sia una crisi sentimentale di non poco conto in atto. Da capire se lo strappo sarà ricucito oppure no.

Emanuele Filiberto e le confidenze agli amici, il gossip

Al momento si è spinti a credere che la vicenda non avrà un lieto fine, stando anche a quanto ha riportato Novella 2000, che ha scritto che Filiberto è concentrato sui suoi impegni professionali e avrebbe confidato agli amici stretti che considera chiuso il rapporto con la modella. Sempre seguendo quanto rivelato dal settimanale italiano, chi è vicino al Principe avrebbe raccontato che all’origine della rottura non ci sarebbe alcun particolare evento scatenante. Abascal ed Emanuele, a un certo punto, non avrebbero più trovato la sintonia che aveva caratterizzato i primi mesi della frequentazione

I due si sono mostrati in pubblico l’ultima volta a metà novembre a Firenze, quando hanno partecipato ad alcuni eventi legati alla Consulta dei Senatori del Regno e agli Ordini Dinastici di Casa Savoia. Da allora sono scomparsi dai ‘radar’ della cronaca rosa fino alle scorse ore, quando Abascal ha annunciato la rottura, salvo poi eliminare tutto. Ma ormai il latte è stato versato.