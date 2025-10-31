Emanuele Filiberto: “Mia nuova fidanzata? Mia moglie l’ha saputo dalla stampa”

Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto chiarezza sulla nuova compagna, Adriana Abascal, e sull’ex moglie Clotilde Courau. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ammesso di aver tradito e di aver commesso degli errori nel gestire la separazione. Per mesi, l’opinione pubblica è rimasta sorpresa nel vedere il Principe impegnato in una nuova relazione, seppur ufficialmente sposato con Clotilde. Il diretto interessato ha spiegato che, in realtà, da tempo si era lasciato con Courau. Tuttavia, ha dichiarato che quest’ultima ha saputo della love story con Abascal non da lui stesso, bensì dalla stampa. Situazione, ovviamente, tutt’altro che positiva.

Emanuele Filiberto di Savoia e i tradimenti all’ex moglie Clotilde Courau: “Ho sbagliato”

A proposito della separazione, Emanuele Filiberto ha raccontato che da mesi non fa più coppia con Clotilde. Quando gli è stato domandato perché non ha reso nota la rottura, è arrivata la seguente replica: “Perché non riguarda nessuno. Siamo riservati. Finché non decidi di rifarti una vita non sei obbligato a dirlo al pubblico. Siamo in ottimi rapporti”. Subito dopo il crac sentimentale, però, i rapporti non sono stati tanto rosei tra i due ex coniugi. A riferirlo è stato lo stesso Principe, che ha ammesso di non aver immediatamente informato Clotilde di aver intrapreso una relazione con Abascal.

“All’inizio non è stato semplice – ha rivelato -. Ho sbagliato a non parlarle immediatamente di Adriana e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa. Consiglio a chi legge di non fare il mio errore. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto informarla prima”. In diverse occasioni, Filiberto ha lasciato intendere di aver messo le corna all’ex moglie. “I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi”, ha sostenuto.

La scintilla con la nuova fidanzata Adriana Abascal e la sgridata dell’ex moglie

Per quel che riguarda la relazione con la nuova fidanzata, ha riferito di averla conosciuta grazie a degli amici comuni. Dopodiché l’ha invitata a cena a Parigi da Fagnoli ed è scattata quasi immediatamente la cosiddetta scintilla. Da allora non si sono più persi di vista. “La vita continua. Con Adriana stiamo bene, ci vediamo spesso anche se lei vive in Francia per il suo lavoro, mentre io sto a Montecarlo. Abbiamo passato l’estate insieme. Va d’accordo con mia madre e, credo, con le mie figlie”, ha aggiunto il Principe.

In passato, Filiberto ha dichiarato di amare prendersi del tempo per sé, anche quando si lega sentimentalmente a una donna. Lo faceva con l’ex moglie. Continua a farlo con Abascal perché ne sente l’esigenza: “Amo la mia solitudine, dopo giorni intensi ho bisogno di staccare, stare solo e riflettere. Poi torno dalle persone che amo. Ho fede: posso parlare con qualcuno senza vederlo, con Dio come con mio padre”.

Spazio infine all’essere padre. Con le figlie pare che sia molto morbido e permissivo. Così, ogni tanto, arriva qualche sgridata da Courau. “Proprio stamattina – ha raccontato il Principe – mi sono preso un “ca**iatone” da Clotilde perché non sono abbastanza severo. Ma i padri non sono severi, con le figlie femmine ancora meno. Clotilde è più “leonessa””.