La Belen “segreta” di cui nessuno sa, le tappe all’Avis nel silenzio totale

L'”altra Belen Rodriguez, quella di cui nessuno sa: potrebbe essere questo il riassunto delle immagini pubblicate da Chi Magazine che ha sorpreso la showgirl argentina entrare all’Avis per donare il sangue. I paparazzi che l’hanno immortalata e che spesso le stanno alle calcagna hanno aggiunto un dettaglio non da poco sulla vicenda: non è la prima volta che vedono Belen rendersi protagonista del gesto altruista. Chi la conosce sa infatti che già in altri frangenti ha donato il sangue. E lo ha sempre fatto con estrema discrezione, senza ‘sponsorizzare’ le sue azioni sui social come, ahi noi, troppo spesso fanno altre star in cerca di consenso facile sul web.

Belen Rodriguez immortalata all’Avis a donare il sangue

Dunque, un’immagine di Belen diversa rispetto a quella a cui si è abituati. La 41enne sudamericana non è solo scatti glamour e battibecchi, come a volte qualcuno potrebbe pensare leggendo alcune notizie trapelate sui media. Ad esempio, quest’estate Rodriguez è finita al centro del gossip per un paio di liti che l’hanno vista protagonista. Divenne virale il video dell’alterco avuto con un benzinaio sardo. Di recente, la showgirl è stata vista a Milano dare in escandescenza dopo essersi accorta che, mentre era a passeggio con la figlia Luna Marì, c’era chi la stava riprendendo.

D’altra parte, è noto che la modella e conduttrice abbia un carattere fumantino. Ma è pure noto che abbia un cuore grande e che, se c’è da aiutare i più deboli o chi ha bisogno, risponde sempre presente. Qualcuno ricorderà anche che quando nacque suo figlio Santiago donò il cordone ombelicale.

Il periodo buio e la rinascita

Belen, dopo aver vissuto un periodo di profonda sofferenza in concomitanza con la fine del matrimonio con Stefano De Martino, si è ritrovata. In diverse interviste recenti ha raccontato di essere piombata in una forte depressione e di essersi affidata a degli specialisti per riemergere dal momento no. Piano piano si è risollevata grazie all’amore della sua famiglia.

A proposito di familiari, nei mesi scorsi qualcosa non ha funzionato con la sorella Cecilia. Ora è tutto ripianato. Le frizioni sono state superate. A breve la moglie di Ignazio Moser partorirà la sua prima figlia, Clara Isabel. Belen non vede l’ora di diventare zia.