Kylie Jenner, nato secondo figlio in un giorno particolare: sesso e curiosità

Kylie Jenner ha dato alla luce il suo secondogenito. L’imprenditrice miliardaria sorella di Kendall Jenner e sorellastra di Kim Kardashian ha partorito il suo secondo figlio frutto dell’amore con il rapper 29enne Jacques Bermon Webster II, in arte Travis Scott. Ecco tutto ciò che è trapelato dal clan Kardashian a proposito del lieto evento, le curiosità sul neonato e le reazioni della famiglia della 24enne.

Kylie Jenner e Travis Scott genitori bis: l’annuncio della nascita

Kylie Jenner ha annunciato ciò che i suoi fan stavano aspettando. La modella e imprenditrice ha finalmente annunciato di aver partorito condividendo, nella notte italiana tra il 6 e il 7 febbraio 2022, una tenera foto in bianco e nero su Instagram, dove conta quasi 310 milioni di followers. La foto ritrae la sua mano che stringe dolcemente il pugno della creatura.

L’immagine è accompagnata da una breve scritta che rivela il sesso e la particolare data di nascita del secondo figlio della Jenner: 2/2/22. Si tratta di un giorno particolare per due motivi: innanzitutto perché è una data palindroma, denominata Two’s Day, composta appunto da una rara sequenza di numeri, in questo caso di numeri due. Ciò vuol dire che può essere letta in senso inverso senza che cambi significato.

In secondo luogo la data è speciale per la 24enne in quanto la sua primogenita, Stormi, è nata un giorno prima, il 1 febbraio, di 4 anni fa. I due figli della Jenner sono nati quindi a un solo giorno di distanza. Il cuoricino azzurro posto accanto alla data di nascita suggerisce che si tratta di un maschietto.

Kylie Jenner, meno presente sui social da molto tempo, ha anche mostrato nelle stories Instagram di aver ricevuto dei bellissimi mazzi di fiori per l’occasione. Sotto la foto pubblicata, che ha presto raggiunto più di 10 milioni di like, si sono raccolti i commenti di molte celebrità che hanno fatto le loro congratulazioni alla coppia di genitori bis. Tra essi Hailey Bieber, amica stretta di Kylie, e gli altri membri del clan Kardashian. “Mammina di due vite”, ha scritto la sorellastra Kourtney. “Dolce angelo”, ha fatto eco la mamma Kris Jenner.

La 24enne ha annunciato la gravidanza al termine dell’estate 2021, dopo averla tenuta nascosta per un periodo. Kylie e Travis Scott stanno insieme, tra alti e bassi, dal 2017. Nel 2018 hanno accolto la loro prima figlia, Stormi. Resta da vedere se la gravidanza e la nascita del secondo bambino di casa Webster sarà ripresa dalle telecamere del nuovo show delle Kardashian, in arrivo a breve.