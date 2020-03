Kylie Jenner e Travis Scott sono tornati insieme: la scelta della coppia

Kylie Jenner e Travis Scott sono tornati insieme, è ufficiale: la coppia avrebbe preso una scelta molto importante

Kylie Jenner e Travis Scott sono tornati insieme! Ormai è ufficiale, la star dei reality e il rapper sono di nuovo una coppia. Hanno vissuto un periodo molto difficile, che li ha portati a prendere la triste decisione di chiudere la loro storia d’amore. Ora sembra essere tornato finalmente il sereno. A rendere ufficiale il ritorno di fiamma di Kylie e Travis è The Sun, che condivide con il pubblico le ultime dichiarazioni di una fonte molto vicina a loro. Già il mese scorso, il sito aveva confermato che tra l’imprenditrice e il cantante è tornato il sereno, ancora però la notizia non sembrava essere ufficiale. Nella giornata di ieri, una fonte ha rivelato al portale che Kylie e Travis sono tornati insieme. I due, però, avrebbero scelto di fare le cose con calma. Scendendo nel dettaglio, la coppia avrebbe deciso di vivere in case separate e di non mostrarsi insieme in pubblico. Il motivo? Pare che entrambi siano preoccupati per il futuro, in quanto questa reunion potrebbe non portare dei risultati positivi.

Kylie Jenner e Travis Scott di nuovo insieme, il gossip: una fonte vicina a loro annuncia il ritorno di fiamma, la famiglia di lei è felice

“Kylie e Travis sono tornati, ma stanno prendendo le cose lentamente. Terranno le loro case separate e non vogliono fare nulla di troppo pubblico. Se tutto andasse storto, non vogliono annunciare un’altra rottura”, questo è ciò che la fonte vicina alla coppia ha rivelato a The Sun. Una decisione importante quella presa da Travis e Kylie. Intanto, la famiglia della nota imprenditrice avrebbe preso bene la notizia: “La sua famiglia è felice, ma vuole che lei sia cauta”. Invece, stando a quanto rivela TMZ, la coppia dormirebbe sotto lo stesso tetto, ma non avrebbe ancora intenzione di dare un nome all’attuale rapporto. La rottura, avvenuta lo scorso anno, pare sia stata una buona scelta per entrambi, visto che ora potrebbero aver ritrovato la serenità che da tempo avevano perso.

Travis Scott e Kylie Jenner vogliono procedere con calma dopo la rottura dello scorso anno

Nonostante avessero annunciato la loro rottura lo scorso mese di ottobre, Kylie e Travis erano comunque rimasti in buoni rapporti in questo periodo. La coppia aveva scelto, infatti, di mantenere una relazione amichevole per il bene della figlia Stormi. I fan li hanno visti trascorrere insieme la giornata del Ringraziamento e il Natale dello scorso anno. Non solo, un mese fa hanno festeggiato come una famiglia unita il secondo compleanno della loro bambina. In queste settimane sono diversi i dettagli che hanno portato il pubblico a ipotizzare un ritorno di fiamma tra Kylie e Travis e ora arriva finalmente la conferma!