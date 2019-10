Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati: la coppia si è presa una pausa

Kylie Jenner e Travis Scott si sono lasciati, ma non si tratta di una rottura definitiva

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia sulla rottura tra Kylie Jenner e Travis Scott. Il noto sito TMZ annuncia che la coppia avrebbe scelto di separarsi. Lo scorso 27 scorso è stata l’ultima volta che i due si sono fatti vedere insieme pubblicamente, precisamente il giorno in cui veniva presentato il documentario di Travis Look Mom, I Can Fly. Insieme alla piccola Stormi, Kylie e il rapper si erano presentati come una coppia sul red carpet, ma da allora non ci sono state più notizie su loro. Ed ecco che, proprio alcune settimane fa, la loro storia sarebbe naufragata. Le notizie su una presunta crisi non mancavano, in quanto Kylie non ha neanche più pubblicato foto in compagnia di Scott. Un altro fattore che ha confermato la rottura è legato al secondo matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin, a cui la Jenner ha preso parte senza Travis. Non si tratterebbe, però, di una rottura definitiva. Una fonte a People ha, infatti, rivelano che la relazione non sarebbe giunta proprio al termine. I due si starebbero prendendo del tempo per riflettere, in quanto avrebbero dei problemi di fiducia molto forti.

Kylie Jenner e Travis Scott, pausa di riflessione: ecco perché

In estate Kylie e Travis erano apparsi davvero felici e innamorati. In particolare, il giorno del suo compleanno, trascorso in Italia, la Jenner aveva condiviso con i fan la gioia di aver ricevuto dal rapper un regalo molto importante. Non solo, lo stesso Scott aveva pubblicato un messaggio di auguri speciale per la 22enne. Eppure ora le notizie annunciano una rottura. A causa questo improvviso allontanamento sarebbe stata la mancanza di fiducia. “Hanno problemi di fiducia che sono aumentati dallo stress dei loro stili di vita”, si legge su People. In questo periodo, i due pare litigassero in continuazione, ma avrebbe continuato a vedersi. “Litigavano su cose ridicole e Kylie era molto scettica nei confronti di Travis”, si legge invece su E! News. Per superare questo momento, i due avrebbero deciso di vivere in posti diversi. Nonostante ciò, continueranno a incontrarsi per il bene della figlia Stormi.

Kylie Jenner e Travis Scott torneranno insieme? Non è la prima volta che si prendono una pausa

La relazione tra Kylie e Travis durava da due anni. Per la prima volta sono apparsi pubblicamente nell’aprile dell’anno 2017. Qualche mese dopo, arrivava l’annuncio della gravidanza. Più volte in passato avevano prese delle pause, per poi tornare insieme. Dunque, è possibile che si tratti per loro di un momento di crisi passeggero.