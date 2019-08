Kylie Jenner compleanno in Italia: il prezioso regalo di Travis Scott FOTO

Cosa ha regalato Travis Scott a Kylie Jenner per il suo compleanno in Italia

Ormai non è una novità: Kylie Jenner ha scelto l’Italia per festeggiare il suo 22esimo compleanno. L’influencer ha brindato su un lussuoso yacht al largo della Costiera Amalfitana insieme al fidanzato Travis Scott, alla figlia Stormi e ad alcuni componenti della sua famiglia. In occasione dei festeggiamenti il rapper ha donato alla compagna un prezioso gioiello (foto in basso). Travis ha infatti regalato a Kylie una collana con diamanti del valore di oltre 446mila euro, ispirata alla fortunata collezione di rossetti della Jenner, che l’hanno resa l’imprenditrice più giovane del pianeta, battendo così il record di Mark Zuckenberg di Facebook. Il ciondolo presente non è altro che la riproduzione del logo della Kylie Cosmetics, ovvero delle labbra che grondano rossetto liquido. Il prezioso monile è stato realizzato dalla gioielleria delle star, Eliantte.

Kylie Jenner ha subito ringraziato Travis Scott su Instagram

Una volta scartato il regalo Kylie Jenner lo ha mostrato subito su Instagram, dove è seguita da ben 143 milioni di follower. “OMG @travisscott”, ha scritto Kylie aggiungendo degli emoji a forma di cuore come corredo delle immagini postate sulle Instagram Stories. Successivamente il rapper ha scritto una romantica dedica alla compagna: “Buon compleanno mogliettina. Ogni giorno ti osservo crescere e ogni giorno è migliore con te. Che Dio possa continuare a brillare su di te. Buon fott**to compleanno, ti amo!!!”. Travis è solito fare regali importanti alla sua dolce metà: lo scorso anno ha omaggiato Kylie Jenner con una Roll Royce vintage.

Kim Kardashian assente al compleanno di Kylie Jenner

Al 22esimo compleanno di Kylie Jenner non erano presenti per via di alcuni impegni di lavoro Kim Kardashian, Khloe Kardashian e Kendall Jenner. C’erano invece Kris Jenner con il nuovo fidanzato Corey Gamble, Kourtney Kardashian con i figli, l’ex compagno di KK Scott Disick con la nuova fidanzata Sofia Richie.