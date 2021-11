Kristen Stewart sposa Dylan Meyer: l’ex di Twilight annuncia il matrimonio

Kristen Stewart sposa Dylan Meyer! A dare conferma alla notizia sul fidanzamento ci pensa la stessa attrice, che ha raggiunto il grande successo con la saga di Twilight. La star 31enne parla del matrimonio che presto celebrerà con la sceneggiatrice in The Howard Stern Show di SiriusXM. Da tempo, giravano voci riguardanti il fidanzamento e ora la stessa Kristen decide di confermare tutto. Appare davvero entusiasta per quello che sta per accadere nella sua vita.

“Ci sposiamo, lo faremo assolutamente. Sta succedendo”, così la Stewart parla del matrimonio che celebrerà con la sua Dylan dopo le varie notizie di gossip circolate in questi mesi. A fare la proposta di matrimonio è stata proprio Kristen, la quale è riuscita ad avere la risposta che sperava, ovvero un bel ‘sì’. I fan dell’attrice possono ora attendere le nozze! La foto che, diverso tempo fa, aveva condiviso su Instagram la sceneggiatrice aveva già generato non pochi dubbi al riguardo.

Il prezioso anello con cui appariva sui social Dylan ha già fatto subito pensare che il matrimonio fosse dietro l’angolo. E, in effetti, questi fan molto attenti ai dettagli avevano capito tutto! Da allora nessuna delle due hai mai né confermato né smentito la notizia, fino a questo momento. Al contrario della fidanzata, Kristen non possiede nessun account sui social network, dunque non ha potuto lasciare alcun indizio in questi mesi.

La Stewart corona il suo sogno dopo due anni di relazione con Dylan. Si conoscono da molti anni, ma hanno ufficializzato la loro storia d’amore solo nell’anno 2019. Dopo essersi incontrate attraverso degli amici in comune, si sono ritrovate in seguito a una festa. Ed è proprio durante questo evento che tra loro è scoppiata la passione, che le ha portate a decidere di convolare a nozze!

Infatti, da quel giorno non si sono più separate e hanno intrapreso una convivenza. Prima di iniziare questa relazione, Kristen Stewart ha avuto una relazione con Robert Pattinson. Insieme hanno fatto sognare milioni di fan, appassionati alla saga di Twilight. Il loro incontro è, appunto, avvenuto sul set. Dopo la rottura, l’attrice ha scelto di fare coming out e ha avviato altre storie prima di fare coppia con Dylan.

Scendendo nel dettaglio, nel suo cuore sono entrate St.Vincent, Soko e Stella Maxwell. Oggi nella vita della Stewart c’è solo la sceneggiatrice, che presto diventerà sua moglie!