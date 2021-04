Kristen Stewart si sposa? Il gesto della fidanzata Dylan Meyer

Kristen Stewart si sposa con Dylan Meyer? Sono in molti a pensarlo dopo il gesto della sceneggiatrice in occasione del 31esimo compleanno dell’attrice, celebrato il 9 aprile. La Meyer ha infatti pubblicato sul suo account Instagram un dolce tributo alla sua dolce metà. E ai fan più attenti non è sfuggito quel dettaglio…

“La vita è sicuramente più dolce con questa famiglia carina. Buon compleanno amore, mi sorprendi sempre”, ha scritto Dylan Meyer su Instagram, a corredo di una foto che immortala Kristen Stewart in compagnia del loro cagnolone.

Nella foto che potete vedere più in basso non sfugge il prezioso anello all’anulare sinistro dell’attrice lanciata da Twilight. Un gioiello importante, che molto probabilmente nasconde una romantica promessa di matrimonio. Il post di Dylan Meyer è stato inondato dalle domande dei fan.

Per il momento la diretta interessata ha preferito non soddisfare la curiosità dei fan di Kristen Stewart. Quest’ultima, invece, non ha alcun account sui social network: da sempre è molto riservata sulla sua vita privata e odia i pettegolezzi e i paparazzi.

La storia d’amore tra Kristen Stewart e Dylan Meyer

Kristen Stewart e Dylan Meyer si conoscono da anni ma sono ufficialmente una coppia solo dal 2019. Si sono incontrate un decennio fa grazie ad alcuni amici in comune e si sono ritrovati poi a distanza di tempo ad una festa. Durante il party le due sono state travolte dalla passione e non si sono più lasciate.

Una relazione diventata subito seria con tanto di convivenza e proposta di matrimonio. La Stewart, come accaduto in passato con altre liaison, cerca sempre di proteggere il suo sentimento per Dylan, che lavora come sceneggiatrice e si occupa di scrivere film e serie tv. In passato, però, ha lavorato pure come attrice in alcune produzioni indipendenti.

Prima di incontrare Dylan Meyer Kristen Stewart è stata legata a Robert Pattinson, incontrato sul set della saga di Twilight. Dopo quella rottura la 31enne ha fatto coming out e ha amato le cantanti St.Vincent e Soko e la modella Stella Maxwell.