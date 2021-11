Kristen Stewart ricorda Robert Pattinson: “Giovani e stupidi”, le sue parole

Kristen Stewart ha parlato di Robert Pattinson nelle ultime ore. L’attrice presto tornerà al cinema con il film Spencer, dove interpreterà Lady Diana e una sua intervista rilasciata a The New Yorker sta facendo il giro del mondo. In particolare le dichiarazioni su Pattinson, e non è difficile immaginarne il motivo. Con la saga di Twilight hanno fatto sognare milioni di adolescenti e giovani. Ma non solo, magari. Sul grande schermo hanno portato l’amore tra Bella Swan e Edward Cullen, ma loro si sono amati anche nella vita reale. E i fan della saga lo sapranno già, ovviamente.

Sono passati ormai diversi anni da quando si sono detti addio, ma Kristen ricorda la loro storia d’amore col sorriso; questo si evince, almeno, dalle sue parole. Lo ha definito “il mio primo amore” e per questo non può che spuntarle un sorriso quando parla di lui, nonostante il finale non sia stato dei migliori. Non c’è stato il lieto fine, no, per niente. Nell’intervista Kristen Stewart ha ricordato il primo incontro con Robert Pattinson. Erano a casa della regista di Twilight, Catherine Hardwicke, che era ancora alla ricerca dell’attore per Edward.

La regista era certa che la Stewart fosse perfetta per Bella, così per scegliere il suo Edward hanno pensato di metterlo alla prova proprio con l’attrice. Per scoprire quale attore avesse della chimica naturale con lei, in modo da rendere più veritiero l’amore tra i personaggi. L’attore provinato doveva leggere il copione insieme a lei e poi baciarla. Ebbene, Robert Pattinson fece tutto questo in modo impeccabile:

“Lui ebbe un approccio intellettuale che era una combo di ‘Non me ne frega niente di questo, ma ho intenzione di farlo funzionare’. E io ero tipo ‘Mmm, stessa cosa’. Eravamo giovani e stupidi, ma abbiamo reso quel momento decisamente migliore. È la chimica che chiunque interpreti quei ruoli dovrebbe provare”

Tra loro insomma è scattata subito la scintilla, sin dal primo provino. Non a caso si sono poi innamorati sul set e la loro storia d’amore è andata avanti fino al 2021, quando c’è stata una brusca frenata. Kristen Stewart tradì Robert Pattinson: le foto dei baci dell’attrice con il regista Rupert Sanders finirono su tutte le prime pagine del gossip. Lei chiese scusa al fidanzato pubblicamente, provarono anche a ricominciare ma il tradimento aveva ormai rotto la magia. Robert non riuscì più a fidarsi della sua Bella nella vita reale. E presto Kristen sposerà la sua Dylan.