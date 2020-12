Kristen Stewart ha avuto il Covid, parola di Aubrey Plaza. La gaffe

Capita a volte di lasciarsi andare a dichiarazioni scomode. Specialmente se fatte senza pensare durante un’intervista ad un programma abbastanza seguito. È ciò che è successo a The Late Show, talk statunitense trasmesso in diretta in seconda serata dalla CBS e condotto da Stephen Colbert.

Uno degli ospiti della trasmissione era Aubrey Plaza. L’attrice è stata impegnata nel set del nuovo film Happiest Season, che ha coinvolto anche Kristen Stewart. Durante l’intervista l’attrice si è lasciata scappare qualcosa fino ad ora ignoto. A detta della Plaza pare proprio che il Coronavirus sia circolato fra i membri dello staff che si è occupato del film. Alcuni della troupe sarebbero stati contagiati e tra gli sfortunati ci sarebbe stata proprio Kristen Stewart.

L’attrice avrebbe contratto il Coronavirus, a detta della Plaza, nel mese di febbraio. Tuttavia, la reazione di Aubrey alla sua stessa rivelazione al The Late Show è stata particolare. Infatti, non appena si è resa conto della gaffe ha subito cercato di aggiustare il tiro spiegando bene come effettivamente siano andate le cose.

Aubrey Plaza ha spiegato che a febbraio ancora nessuno conosceva bene il virus e la sua natura. Secondo la gente di Pittsburg il virus era presente, tuttavia era snobbato a semplice influenza, come è accaduto anche in Italia. Non si sarebbe dato, dunque, il giusto peso alla malattia. Aubrey è poi passata al condizionale affermando che credeva che molte persone si fossero ammalate in quel periodo e che i fatti di cui aveva parlato risalissero all’ultima settimana di febbraio.

La Plaza ha infatti così ribattuto:

“Un sacco di persone si sono ammalate. Era l’ultima settimana di febbraio. Era quel momento in cui si cominciava a sentir parlare di coronavirus, ma le persone ci scherzavano su. Nessuno capiva quanto la cosa fosse seria. Credo che un bel po’ di persone si siano ammalate sul set. Io no, grazie a Dio.”

Kristen Stewart, la trama innovativa di “Happiest Season”

Uno degli ultimi lavori della Stewart è stato proprio Happiest Season. Il film ha una trama del tutto particolare. Ha fatto chiacchierare molto gli amanti delle commedie perché si colloca nel panorama cinematografico come uno delle prime pellicole di Natale che tratta la storia d’amore tra due donne. Il periodo temporale è appunto quello di Dicembre con alle porte la festa dell’anno più amata dai bambini.

Diretto da Clea DuVall, Happiest Season racconta la relazione tra Abby, interpretata da Kristen Stewart, e Harper che è Mackenzie Davis. La prima, innamorata pazza della seconda, vuole chiederle di sposarla proprio a Natale, nella maniera più romantica possibile. Si mostrano dunque le vicissitudini, anche comiche, che portano dalla scelta dell’anello alla presentazione di Abby ai parenti di Harper. Unico problema: quest’ ultimi non sanno che la figlia è omosessuale. Non solo, ci sono buone probabilità che non siano del tutto favorevoli alla questione. Così, Abby è costretta a presentarsi come una semplice amica.

Una commedia del tutto nuova che prende perfettamente spunto da una delle questioni più affrontate della nostra epoca e in cui tanti si potranno rivedere. Il film è stato reso disponibile su Hulu a partire dal 25 novembre.