Arriva da TMZ la conferma di una pessima notizia riguardante Travis Barker, lo storico batterista della band punk-rock dei Blink 182. Il musicista è stato colto da un non meglio specificato malore nella serata di ieri, 28 giugno, ed è stato costretto ad un ricovero d’urgenza in un ospedale di Los Angeles.

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, Travis Barker si è recato presso il West Hills Hospital and Medical Center di Calabasas nella serata di martedì ed è stato rapidamente trasportato in ambulanza presso il Cedars-Sinai Medical Center per ulteriori accertamenti.

Al momento, i portavoce di Travis Barker non hanno commentato l’accaduto. Non è dunque dato sapere cosa sia accaduto e che tipo di malore abbia colpito Barker. Il più recente (ed inquietante) aggiornamento è arrivato poche ore fa dalla figlia di Barker, ⁠Alabama Luella Barker, che con una Instagram Stories pubblicata sul suo profil ha chiesto a tutti i fan di “pregare per lui”.

Proprio ieri sera, tra l’altro, sul suo profilo Twitter il musicista aveva pubblicato un tweet, “God Save me” (in italiano “Dio aiutami”) che in qualche modo sembrava lasciare intendere che l’artista avesse bisogno di aiuto. Va detto, in ogni caso, che non è chiaro se il cinguettio facesse riferimento ad un eventuale dramma in corso o se fosse piuttosto la citazione ad un recente pezzo del collega Machine Gun Kelly.

Nel frattempo, tutto tace dal lato Kourtney Kardashian. La neo moglie dell’artista non ha ancora pubblicato informazioni di sorta riguardo al marito. Quel che è certo è che Kourtney Kardashian è stata al fianco di Travis Barker in ambulanza per tutto il tempo, come dimostrano anche alcuni scatti rubati apparsi online.

Travis Barker e Kourtney Kardashian: il dramma a pochi giorni dalle nozze

La serenità all’interno della coppia è dunque durata solo poche settimane. Travis Barker e Kourtney Kardashian hanno vissuto il giorno più bello della loro vita appena un mese fa, quando sono convolati insieme a nozze a Portofino.

Un matrimonio davvero da favola, organizzato in una location esclusiva e interamente brandizzato Dolce & Gabbana. Ai festeggiamenti aveva partecipato tutto il klan Kardashian Jenner, per quello che secondo molti è stato uno degli eventi dell’anno.