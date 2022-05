Kourtney Kardashian e Travis Barker: nozze a Portofino, chi c’era di Amici

Fiori d’arancio per una delle coppie più chiacchierate degli Stati Uniti: si sono sposati nelle scorse ore (per la terza volta, a dire il vero) Kourtney Kardashian, una delle pupille del klan Kardashian-Jenner, e Travis Barker, il noto batterista storico membro dei Blink 182.

La cerimonia si è svolta nell’esclusiva Portofino, località di mare della Liguria amatissima dalle celebrità di mezzo mondo, dove sono sbarcate per l’occasione, fra le altre, anche Kim Kardashian, l’altra sorella, Chloe, ovviamente la madre di famiglia Kris Jenner e le sorellastre Kendall e Kylie Jenner.

Alla cerimonia, organizzata nell’imponente Castello Brown e completamente firmata Dolce e Gabbana, hanno in realtà partecipato, a sorpresa, anche un paio di volti noti di Canale 5. I fan più appassionati di Amici avranno in effetti notato fra uno scatto e l’altro anche la presenza di Angelo Recchia e Michele Basile.

Nessuno dei due ex volti di Amici (entrambi sono ballerini) sono stati inclusi nelle nozze dell’anno come invitati. Al contrario, negli scatti circolati online i due si fanno vedere con due ombrellini in mano. Sembra dunque che Angelo Recchia e Michele Basile fossero presenti all’evento come “ragazzi immagine”. Ma non finisce qui.

Come anche riportato da Very Inutil People, pare che la presenza dei due al matrimonio Kardashian-Barker non fosse casuale. Si vocifera infatti che dietro la loro partecipazione ci possa essere Giuliano Peparini. L’ex direttore artistico del serale di Amici (questo è quello che si racconta online) sarebbe stato a capo del planning delle nozze. Qui sotto potete recuperare i tweet con gli scatti del matrimonio, già diventati virali.

Ma in che senso angelo recchia teneva l’ombrello al matrimonio di kourtney kardashian ?????

Lui è international ormai ????

#Amici21 pic.twitter.com/PxBw4wDsPJ — Anna ???? (@nupocetuttcos) May 22, 2022

Kourtney Kardashian: ecco il vestito che ha indossato

Per questa occasione così speciale, Kourtney ha indossato il classico abito bianco. Sul suo lungo strascico, l’influencer ha fatto ricamare l’immagine di una madonna molto simile a quella che il neo marito Travis Barker ha tatuato sulla testa.

Per il resto il vestito della sposa è stato decisamente più provocante rispetto al classico abito da matrimonio al quale tutti siamo abituat. L’outfit, decisamente sexy, era composto da un corpetto scollato e da uno strato di pizzo bianco trasparente che lasciava bene in evidenza le gambe dell’influencer.