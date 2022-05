Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi in segreto: foto e dettagli

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono finalmente marito e moglie! La sorella maggiore di Kim Kardashian e il batterista dei Blink-182, come riporta il tabloid americano TMZ, si sono sposati in gran segreto nella giornata di ieri, 15 maggio 2022. Ecco tutto ciò che si sa sulla cerimonia e perché si tratta di nozze anomale per un membro del clan Kardashian.

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati. La notizia è stata diffusa da TMZ nelle prime ore del mattino di oggi, 16 maggio 2022. Il matrimonio, celebrato a Santa Barbara, non è stato in alcun modo annunciato ai fan e si è svolto in gran segreto. Il tabloid ha anche diffuso un’immagine in esclusiva che ritrae la 43enne con l’abito da sposa accanto al marito.

La sorella di Kim e Khloe Kardashian, che non si è mai sposata fino ad ora, ha indossato un abito bianco scollato e cortissimo. Accanto a lei si intravede la nonna, madre di Kris Jenner, Mary Jo “MJ” Campbell, che avrebbe avuto il ruolo di testimone della sposa. La coppia, dopo aver detto sì, è andata via a bordo di una decappottabile con la classica scritta “Just Married” sulla targa. Come riporta MTV Italia alla cerimonia erano presenti pochi intimi. Ancora le sorelle Kardashian e Jenner non hanno rilasciato alcuna dichiarazione. Kylie, poi, proprio ieri sera ha presenziato ai Billboard Music Awards per supportare il compagno Travis Scott.

Kourtney e Travis avevano già provato a sposarsi all’inizio dello scorso mese di aprile. In quell’occasione la socialite e il musicista sono fuggiti di notte a Las Vegas per giurarsi amore eterno in una cappella con il tradizionale sosia di Elvis Presley come officiante. Purtroppo però, forse a causa dell’ora tarda, non sono riusciti ad avere una licenza matrimoniale e si sono accontentati di fare una semplice prova che non ha avuto alcun valore legale. Stavolta, invece, i due sono sposati a tutti gli effetti.

Secondo MTV Italia i due starebbero pianificando un matrimonio in grande stile, come quelli a cui le sorelle di Kourtney hanno abituato i fan, proprio in Italia. La 43enne e il 46enne, in questi anni, sono spesso volati verso il Belpaese, dichiarando più volte di amare il cibo e la cultura italiana. Per questo si pensa che la coppia avrebbe il desiderio di festeggiare le loro nozze proprio sul suolo italiano, probabilmente in località Lago di Como. La loro ultima visita in Italia, forse per organizzare i preparativi, risale a solo qualche settimana fa.

Kourtney e Travis stanno insieme dalla fine del 2020. La proposta di matrimonio è arrivata il giorno del primo anniversario, il 17 ottobre 2021. In quell’occasione il musicista ha chiesto la mano dell’imprenditrice sulla spiaggia a Santa Barbara, al tramonto, circondato da centinaia di rose rosse.