Kourtney Kardashian si sposa: proposta (e anello) da favola di Barker

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano! Nella notte, ora italiana, sono spuntate su Instagram le foto della romantica proposta di matrimonio della maggiore delle Kardashian. Travis non ha lasciato nulla al caso, ha chiesto a Kourtney di sposarlo sulla spiaggia e circondati di rose rosse e candele. Tutto in riva al mare quindi, per rendere il momento ancor più romantico. E poi un anello che non passa di sicuro inosservato a sugellare la promessa di diventare presto marito e moglie. Kourtney ha postato le foto della proposta sul suo profilo Instagram, scrivendo un semplice “Forever”, ovvero “per sempre”. Lui ha condiviso il post tra le sue stories.

I promessi sposi hanno trascorso le ore successive in compagnia di amici e parenti, come dimostrano le stories su Instagram delle altre sorelle. Kim Kardashian, per esempio, ha pubblicato un video di Kourtney e Travis che si baciano, facendo uno zoom sull’anello al dito. Non ha aggiunto altro, ha fatto in modo che il bacio e l’anello parlassero per quel momento. Anche Kendall Jenner ha fatto più o meno la stessa cosa, lei però si è affidata a una foto e non a un video. Nello scatto si vede solo la testa di Travis e la mano di Kourtney con l’anello.

Dopo la cena, è proseguita la giornata romantica di Kourtney Kardashian e Travis Barker promessi sposi. Tra le stories di lui, infatti, c’è una foto di un letto con un enorme cuore formato da petali di rosa rossi, che cadono anche a terra. Insomma, per i due è stata una giornata da sogno e adesso possono dedicarsi ai preparativi delle nozze. Considerando che in America spesso sono più veloci rispetto all’Italia nell’organizzare un matrimonio, è possibile che quel giorno arrivi prima di quanto si pensi.

Kourney Kardashian sposa Travis Barker: stanno insieme da meno di un anno

Kourtney Kardashian e Travis Barker stanno insieme da circa un anno, forse anche meno. La loro relazione è balzata agli onori della cronaca rosa nei primi mesi del 2021, quest’anno dunque. Eppure la decisione di sposarsi così presto non dovrebbe stupire più di tanto, prima di tutto perché sono adulti e quindi in grado di capire in poco tempo se sono fatti l’uno per l’altra. E poi perché in realtà si conoscono da molto più tempo. Il batterista dei Blink-182 è il vicino di casa di Kourtney da 15 anni e più. Tra loro c’era un’amicizia prima che sbocciasse l’amore. Entrambi sono anche già genitori. La Kardashian ha tre figli – Mason, Penelope, Reign – nati dal matrimonio con Scott Disick. Anche lui ha tre figli, di cui una adottata.