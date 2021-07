Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano? L’indiscrezione

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano? Questa domanda almeno per il momento non ha una risposta certa al cento per cento. Eppure, secondo quanto riportato dal noto magazine scandalistico Daily Mail, sembrerebbe proprio che la coppia sia sul punto di convolare a nozze molto presto.

L’indiscrezione bomba sui (presunti) fiori in arancio in arrivo per una delle coppie più paparazzate del 2021 arrive da una fonte vicina alla coppia. Stiamo parlando nel caso specifico di Glen Coco (anche conosciuto come Oropeza), l’hairstylist di fiducia di Kourtney Kardashian.

Il parrucchiere ha condiviso via Instagram diverse romantiche foto dei due, accompagnate da una didascalia che ha insospettito molti. “Ora capisco perché le persone vengono qui a Las Vegas per sposarsi” ha scritto Coco, aggiungendo poi “Non c’è nulla di meglio di un po’ di amore e di sano divertimento”.

Le foto apparse sul profilo del collaboratore di una delle sorelle Kardashian hanno fatto rizzare le antenne agli appassionati di gossip più romantici anche per un altro motivo. In tutti gli scatti, infatti, Barker stringe la mano destra della sua attuale fidanzata, come se in qualche modo stesse nascondendo un anello di fidanzamento.

Ma non è finita qui. A mettere ulteriore carne sul fuoco anche la stessa Kourtney Kardashian. Dopo il weekend passato nella Sin City per eccellenza, la VIP ha scritto su Instagram “Quello che succede a Vegas…resta a Vegas“, una caption che di norma le celebrità usano per nascondere qualche segreto o altarino particolare avvenuto in città.