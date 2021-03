Paura per Kim Kardashian: un uomo si intrufola in casa, cos’è successo

Kim Kardashian ha avuto un piccolo spavento nei giorni scorsi, in un periodo già non molto semplice per la sua famiglia. Come se non bastasse il divorzio da Kanye West, infatti, Kim ha dovuto affrontare anche una situazione che spaventerebbe chiunque. Come riportato da TMZ, mercoledì scorso un uomo avrebbe tentato di entrare in casa Kardashian dopo aver superato il cancello e la sorveglianza. L’uomo in questione sarebbe un 24enne e forse anche un fan di Kim. Avrebbe raccontato infatti di essersi precipitato nell’abitazione dopo averla vista. Quindi avrebbe superato il cancello della villa a Los Angeles, situata nel quartiere periferico di Hidden Hills, nel tentativo di incontrarla. Si è trattato solo di una follia di un fan? Oppure c’è altro dietro questa invasione di campo?

Al momento le fonti del sito che ha lanciato la notizia hanno raccontato che intorno alle sei e mezza del pomeriggio di mercoledì scorso un ragazzo di 24 anni ha superato il cancello d’ingresso nel tentativo di incontrare Kim Kardashian in casa sua. La sicurezza pare sia riuscita a fermare l’uomo prima che raggiungesse la casa, ma aveva già superato il cancello principale. Dopo averlo fermato avrebbero allertato le forze dell’ordine.

Dai primi dettagli della vicenda trapelati, l’uomo in questione avrebbe raccontato alle forze dell’ordine di aver visto Kim in casa e di essere entrato per questo. Non solo, perché a un certo punto pare abbia affermato che Kim Kardashian sia sua moglie. Insomma, ha aggiunto giusto un pizzico di fantasia al racconto. L’uomo è stato rilasciato ma denunciato per violazione di domicilio. Questi i fatti noti al momento, Kim non ha parlato dell’accaduto né persone a lei vicine hanno commentato.

Un periodo non semplice per lei, questo è certo. Oltre a un divorzio da affrontare, che non è sempre semplice soprattutto con dei figli di mezzo, adesso per Kim c’è un ulteriore grattacapo. Dovrà di sicuro rafforzare la sicurezza per evitare che episodi simili accadano di nuovo. E di sicuro dovrà cambiare cancello di casa, visto che questo è stato superato forse troppo facilmente…