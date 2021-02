Kim Kardashian e Kanye West, ecco quanti soldi ballano per il divorzio

Nei giorni scorsi ha trovato ufficialità la notizia del divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West. Da tempo si mormorava che la coppia fosse giunta al capolinea. Mancava solo la conferma. Conferma che è giunta con la presentazione da parte di Kim dei documenti per chiedere la separazione definitiva dal rapper.

Ma quanti soldi ci sono in ballo? Si parla di una cifra astronomica, pari a 1.85 miliardi di euro. Il patrimonio di Kanye – rapper e fondatrice della linea di moda Yeezy – vale circa 1,11 miliardi di euro mentre quello della moglie, tra poco ex, circa 763 milioni di euro.

Kim ha assunto l’avvocato divorzista che ha seguito anche Johnny Depp, Laura Wasser, che l’ha già rappresentata in passato, in particolare durante il suo secondo divorzio dal giocatore di basket Kris Humphries.

Per quel che riguarda la rottura con West, fonti Usa sostengono che la separazione sarà amichevole. “Sarà un processo abbastanza semplice e, si spera, veloce”, assicura chi è vicino ai due ex che avevano firmato un accordo prematrimoniale per proprietà dal valore da 85 milioni di euro.

Tuttavia, potrebbero esserci dei problemi sul fronte ‘esclusive’ di ciò che è successo durante il matrimonio. Come spiega il Mirror, ci sarà da capire se Kim e West non hanno già firmato (o se lo faranno) un accordo di coppia che vieta di divulgare dettagli del divorzio stesso – sia nella realtà televisiva, sia nella musica, sia nelle interviste.

La questione non è di poco conte vista l’esposizione massiccia dei personaggi in questione, soprattutto di Kim, che ha fatto del mostrare la sua vita in tutto e per tutto un marchio di fabbrica. In questo caso, però, ci sono delle situazioni delicate, su tutte lo stato psicologico di West che soffre di bipolarismo e le cui condizioni sembrano essere peggiorate nei mesi trascorsi lontano dalla moglie.

Kardashian e West si sono sposati a maggio 2014 e da mesi vivono in case separate, con Kanye che è rimasto nel suo ranch da 11 milioni di euro nello stato del Wyoming, mentre Kim, con i figli, è restata a Los Angeles.