Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati in segreto: i dettagli

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a sorpresa nella notte, all’interno della cappella di Las Vegas. La coppia ha detto sì poche ore dopo i Grammy Awards, con una cerimonia officiata dall’imitatore di Elvis. Un evento in gran segreto, durante il quale le due star non hanno permesso ai presenti di divulgare la notizia o immagini su ciò che stava accadendo. Infatti, Kourtney e Travis hanno deciso di portare il proprio fotografo e la sicurezza. Si sono detti sì precisamente alle ore 1,30 di lunedì 4 aprile 2022, almeno secondo quanto rivela TMZ.

Hanno colto l’occasione a Las Vegas per sposarsi durante la notte. Le fonti fanno sapere che la celebre coppia è arrivata sul posto con in mano la licenza di matrimonio, presentata al proprietario della cappella che sarebbe anche stato il loro testimone! Inoltre, sottolineano quanto fosse importante per Kourtney Kardashian e Travis Barker avere l’imitatore di Elvis Presley per officiare il loro matrimonio.

Nozze lampo, ma che non rappresentano l’unico evento della loro unione. Infatti, la coppia pare abbia intenzione di dare vita ad altre celebrazioni a seguire. La notizia sul loro fidanzamento è arrivata lo scorso ottobre. Il batterista dei Blink 182 ha chiesto alla più grande delle sorelle Kardashian di diventare sua moglie. Lei ha risposto con un bel sì e ha poco dopo condiviso la sua felicità sui social network.

Una romantica proposta di matrimonio che Kourtney non potrà mai dimenticare. Di certo, non è passato inosservato l’anello scelto da Barker per chiedere in sposa la Kardashian. La promessa è quella di restare uniti “per sempre” e ora hanno già compiuto un grande passo, sposandosi nella cappella a Las Vegas in gran segreto.

Kourtney e Travis stanno insieme da un anno circa. Nei primi mesi del 2021 avevano reso nota la loro storia d’amore e la scelta di convolare a nozze per molti è arrivata troppo presto. Ma la coppia va dritta per la sua strada, anche perché in realtà si conoscono da molto più tempo. Infatti, il musicista è vicino alla Kardashian almeno da 15 anni. Prima di formare una coppia, hanno condiviso un’amicizia.

Entrambi sono già genitori: lei ha tre figli, nati dal matrimonio con Scott Disick, e lui ne ha altri tre. Sicuramente, ora dovranno organizzare un evento che possa rendere partecipi tutti i loro cari. La stessa Kourtney renderà noti i dettagli, molto probabilmente.