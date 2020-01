Kobe Bryant e la moglie Vanessa, patto segreto sull’elicottero: parla l’amico

Kobe Bryant e la moglie Vanessa, il patto segreto sull’elicottero: parla l’amico di famiglia

La morte di Kobe Bryant ha gettato il mondo dello sport e dei suoi appassionati nello sconforto e nello sconcerto. Tragedia nella tragedia, a perdere la vita nello schianto del suo elicottero è stata anche la figlia Gianna Maria Onore Bryant (13 anni). Su quell’elicottero non c’era la moglie del campione, Vanessa. E, a quanto pare, ciò non sarebbe stata una casualità. Un amico di famiglia, nelle scorse ore, ha rilasciato un’intervista alla rivista People, svelando che il ‘Black Mamba’ e la moglie avevano fatto un patto ‘segreto’ in cui si promisero di non salire mai assieme sul velivolo.

“Mai insieme su un elicottero”

“Mai insieme su un elicottero”. Era questo ciò che avevano deciso Kobe e Vanessa diversi anni fa. Lo ha dichiarato un amico di famiglia confidandosi con People. “Avevano il patto di non volare mai insieme su un elicottero”, ha ribadito l’uomo. Ricordiamo che Bryant aveva iniziato a usare il mezzo quando ancora calcava il parquet con i Los Angeles Lakers. Motivo? Essere più vicino alla famiglia. “Una volta sono rimasto intrappolato nel traffico e ho perso la recita scolastica di mia figlia”, raccontava il cestista nel 2018. “Ho dovuto trovare un modo in cui potevo ancora allenarmi – aggiungeva – ma senza compromettere il tempo per la mia famiglia. Così ho preso in considerazione l’elicottero, per essere in grado di andare e tornare in 15 minuti”.

Il dolore di LeBron James: le lacrime all’aeroporto e il post straziante sui social

Il mondo del basket e più in generale quello sportivo è sconvolto. Senza parole è anche LeBron James, che solo poche ore prima della tragedia aveva superato Kobe al terzo posto fra i marcatori all-time della Nba . ‘King’ è stato paparazzato all’aeroporto di Los Angeles in lacrime e devastato dopo aver appreso la notizia. E a distanza di diverse ore ha rotto il silenzio. Lo ha fatto via social con un post straziante: