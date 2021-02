Kledi, papà bis: “Questo mi ha scritto Maria De Filippi quando lo ha saputo”

Charlotte Lazzari, 29 anni, e Kledi Kadiu, 46, sono in dolce attesa del secondo figlio (nel 2016 è nata Lea, la loro primogenita). L’annuncio è arrivato via social una decina di giorni fa. Il ballerino e la moglie ora si confidano al magazine Gente rivelando tutti i dettagli relativi alla gravidanza, che si concluderà in piena estate.

Il periodo non è dei più semplici: la pandemia continua ad aggredire l’Italia, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono. La voglia di avere un secondo bebè, però, era tanta. “Non abbiamo faticato più di tanto perché baby arrivasse”, spiega sorridendo la Lazzari al magazine. Il pancino non è ancora un pancione (Charlotte è al quarto mese di gestazione ed è aumentata solo 2,5 kg per il momento). Sul sesso del frutto d’amore la coppia preferisce non pronunciarsi. Stessa cosa vale per il nome. Parola d’ordine riservatezza.

La Lazzari è al settimo cielo, Kadiu non è da meno. Infatti, in riferimento alla dolce attesa, parla di “luce immensa” portata nella sua vita “in un periodo buio”. Lui, come per molti altri che lavorano nel mondo della danza, sono fermi da mesi ha causa del Covid. Riprende la parola Charlotte che spiega che il parto lo sosterrà a Rimini e sta valutando se far nascere la creatura che porta in grembo nella propria dimora. “Valuterò insieme allo staff medico che mi segue anche la possibilità di partorire in casa”, racconta la donna.

Kledi, a differenza del parto di Lea, stavolta vuole impegnarsi di può e tenere la mano della moglie quando darà alla luce il bebè visto che con la prima figlia stette fuori dalla sala parto, salvo precipitarsi immediatamente ad abbracciare la piccola quando nacque. Motivo? “Lui è un po’ impressionabile”, svela Charlotte.

Tra il danzatore di origini albanesi e Maria De Filippi c’è un forte rapporto di amicizia e stima che dura da anni. Infatti la moglie di Maurizio Costanzo è stata tra le prime ad essere stata informata della lieta novella inerente alla seconda dolce attesa del suo pupillo. E come ha reagito? “Le ho scritto un messaggino e mi ha risposto con 5 cuori”, confessa Kadiu.

Infine il ballerino parla di un suo eventuale ritorno in tv, spiegando che da 20 anni il piccolo schermo è uno dei suoi ‘habitat’. Nessuna preclusione, quindi, per rientrarvi: rimane infatti alla finestra, in attesa del “ruolo e del progetto giusto”. Direttore artistico o coreografo, in queste vesti “ci tornerei volentieri”, la chioda del danzatore.