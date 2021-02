Kledi Kadiu padre per la seconda volta: Charlotte Lazzari è incinta

Nel 2016 è arrivata Lea e quest’anno Kledi Kadiu diventerà padre per la seconda volta. Il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi e la moglie Charlotte Lazzari hanno dato l’annuncio sui social. Tra loro l’amore è fortissimo, nonostante i diciotto anni che li separano. Una storia carica di passione che ha bruciato le tappe. Nel giro di pochi mesi, infatti, la coppia è andata subito a convivere, poi l’arrivo della primogenita e nel 2018 le nozze a sorpresa senza nessun annuncio ufficiale.

Sul suo profilo Instagram la ballerina e insegnante di yoga ha comunicato che la sua famiglia si allargherà e ad agosto porterà ancora più luce nella loro vita:

“Qualcuno ha iniziato il suo viaggio. Baby 2 ti aspettiamo con amore”

A corredo del messaggio uno scatto di Kledi e Charlotte, insieme a Lea, che tengono in mano l’immagine dell’ultima ecografia fatta. Il coreografo si è sempre definito un padre chiocca preso dall’amore per la figlia e, in più occasioni, ha sempre dichiarato di non pensare che diventare genitore potesse renderlo felice e stravolgergli la vita.

Non è molto presente in televisione, anche le ospitate nei principali programmi Rai e Mediaset non sono mai mancate, mea non ha mai abbandonato la danza. Il ballerino, infatti, è diventato un insegnante in diverse scuole d’Italia, ma anche in Albania. La famiglia, per lui, è sempre stata al primo posto. Ospite di recente a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, non ha fatto menzione alla seconda gravidanza della moglie ma su di lei ha confessato: “Mi ha cambiato la vita”.

Durante l’intervista, Kledi ha ripercorso alcune tappe fondamentali del suo lavoro e il riferimento è andato principalmente ad Amici di Maria De Filippi. Ancora oggi i rapporti con la padrona di casa di Uomini e Donne e C’è Posta per Te sono ottimi. Le ha sempre mostrato riconoscenza per il supporto e la fiducia che ha ricevuto nei suoi confronti, consentendogli di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il danzatore ha anche ricordato quando nel people show del sabato sera di Canale 5 più amato dagli italiani improvvisava dei balletti con la conduttrice, ammettendo di aver sofferto per farla ballare. Infine ha ricordato con una battuta i calci ricevuti negli stinchi: “Ci ho provato, ma devo ammettere che Maria è molto musicale”.