Kledi e Charlotte Lazzari, amore senza fine: parla l’ex star di Amici

Kledi Kadiu, 46 anni, omaggia la moglie Charlotte Lazzari, 28, con parole di profonda stima e intenso sentimento. Il danzatore di origini albanesi, oggi 28 giugno 2020, nel giorno del suo secondo anniversario di nozze, ha scelto Instagram per celebrare la consorte. Dal suo profilo social ha pubblicato una decina di foto romantiche, testimonianza di un legame solido e affiatato. Inoltre ha scritto una dedica mozzafiato, sottolineando quanto sia innamorato della compagna. Ricordiamo che la coppia si è unita in matrimonio esattamente due anni fa. Alle nozze ha partecipato anche la piccola Lea, la loro figlia, venuta alla luce nel 2016.

Kledi e Charlotte Lazzari, un amore senza età

Kledi è sempre innamoratissimo della sua Charlotte. Dopo due anni di matrimonio, confida l’ex star di Amici di Maria De Filippi, le emozioni e i sentimenti non sono mutati per nulla e continuano a essere vivissimi. “Non riuscire a dormire per l’adrenalina. I brividi mentre camminavi verso di me. Eri bellissima!…”, scrive Kadiu, ritornando al giorno delle nozze e omaggiando il grande amore che lo unisce alla Lazzari. Ricordiamo che la coppia, quando è nata, ha fatto mormorare non poco alcune malelingue, per via dell’ampia differenza d’età. Kledi è un classe 1974 mentre Charlotte è nata nel 1992. I due hanno quindi 18 anni di differenza. Non un problema per loro. Anche perché vale sempre il detto ‘l’amore non ha età’. E la coppia formata dal ballerino e dall’insegnante di yoga ne è una testimonianza.

L’amore tra Kledi Kadiu e Charlotte

La relazione tra Kledi e Charlotte è decollata circa cinque anni fa. Una scintilla importante e subito notata da Kadiu che infatti, alle persone più vicine, confessava che la Lazzari sarebbe stata la donna della sua vita. Una sensazione che con il passare del tempo è diventata più di una certezza. Nel 2016 è poi arrivato un frutto d’amore, Lea. Infine, nel 2018 il matrimonio. Un matrimonio felice e solido, che ha fatto ricredere gli scettici che hanno sussurrato pensieri poco garbati in merito all’età dei coniugi quando la relazione sbocciò. Oggi la coppia è felice e serena, vivendo il rapporto lontano dal gossip. Sia Kledi sia Charlotte sono molto riservati e non amano le luci della cronaca rosa.