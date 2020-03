Kledi: “Fiero di Albania, restituiamo ciò che Italia ha dato, anche a me”

Covid-19, Kledi Klaudi fiero della sua Albania: “Accaduto anche a me”

Kledi Kadiu, ex ballerino professionista di Amici, spalla destra di Maria De Filippi per tanto tempo e poi insegnante nel talent show di Canale 5, ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos in cui si sofferma sul recente aiuto che l’Albania ha dato all’Italia ricordando i tempi in cui fu l’Italia ad aiutare gli albanesi, lui compreso: “Sono fiero – queste le parole del maestro di danza –, orgoglioso del mio Paese […] stiamo restituendo quello che l’Italia ha dato all’Albania, accogliendoci, offrendoci un futuro. È quello che è accaduto anche a me”.

Kledi deluso dall’Europa: “Non capisco”

Non poteva mancare una comprensibile stoccata ai Paesi che invece si sono mostrati scettici nell’adottare le misure proposte da Giuseppe Conte, ad esempio l’utilizzo dei cosiddetti “Coronabond” per ottenere dei finanziamenti immediati: “Non capisco l’Europa in questo momento – ha sottolineato –. Quello che è accaduto all’Italia potrebbe accadere anche agli altri Paesi, vedi la Francia o la Spagna. Risolviamo l’emergenza del coronavirus e poi rimettiamoci al tavolo della vecchia Europa a discutere di altri problemi”.

Kledi con moglie e figlia Lea in quarantena: “Pelle d’oca” per il discorso di Edi Rama

Kledi ha avuto modo di parlare anche di come sta trascorrendo la quarantena dopo aver sottolineato le grandi emozioni che gli ha regalato il discorso del primo ministro albanese Edi Rama: il ballerino sta vivendo questo momento assieme alla sua famiglia, con la moglie Charlotte e con la figlia Lea di quattro anni, di cui ha già parlato in varie riviste che abbiamo sempre riportato qui su Gossip e Tv. Un isolamento forzato dunque ma felice: Kledi infatti ha ammesso di avere anche molto più tempo da dedicare alla sua piccola.

Kledi e la figlia Lea, come trascorrono la quarantena: “Insieme, solo nel garage sotto casa”

“Andiamo insieme in moto – queste le sue dichiarazioni su Lea –, anche se qualche volta Lea preferisce il monopattino, naturalmente solo nel garage sotto casa. Leggiamo – ha poi aggiunto – i cartoni animati che l’asilo, che frequenta, ha inviato agli allievi per spiegare, per esempio, cosa sia il coronavirus, sto mettendo a posto il mio archivio di vecchie casette digitali riversandole finalmente sul computer”. Recentemente anche un altro prof di Amici ha parlato del suo rapporto con i figli: parliamo di Rudy Zerbi che sta vivendo un periodo difficile, diverso da quello di cui ha parlato invece Kledi. Speriamo che questo periodo passi subito e che la normalità possa tornare a regnare nelle nostre case.