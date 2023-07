Kledi, la moglie scrive una struggente lettera al figlio malato

La moglie di Kledi Kadiu, Charlotte Lazzari, sta commuovendo i fan su Instagram con un lungo messaggio per il figlio Gabriel. Quest’ultimo è il secondogenito del noto ballerino e compirà 2 anni ad agosto. Purtroppo il bambino ha una malattia: soffre di meningoencefalite. Una dura scoperta quella fatta dai due genitori, che stanno lottando insieme al figlio per affrontare la difficile situazione. Lo stesso ballerino ne ha parlato sui social, lo scorso anno, e spesso condivide sui social network messaggi d’amore per il suo secondogenito.

Oggi a dedicare al figlio Gabriel un lungo messaggio ci pensa la sua mamma, che a fine 2022 aveva condiviso un’emozionante lettera a se stessa. Con un post su Instagram, che ritrae il bambino nel suo passeggino, la moglie di Kledi si lascia andare a una struggente lettera che commuove i suoi follower:

“Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”

Il messaggio non passa inosservato a Kledi, il quale prontamente commenta: “Amo nostro grande”. Sono tanti coloro che stanno inviando un abbraccio virtuale alla coppia e al bambino. Tra questi c’è una mamma che assicura a Charlotte che suo figlio è stato colpito dalla stessa malattia e oggi sta bene, invitandola così a pensare in positivo.

Kledi Kadiu: la malattia del figlio Gabriel

Dopo il parto, Kledi e Charlotte hanno dovuto affrontare il ricovero del figlio Gabriel, durato oltre un mese. La coppia, chiaramente, ha vissuto giornate davvero complicate. I due genitori sono venuti a sapere che il loro secondogenito soffre di meningoencefalite. Questa è malattia che ha colpito il figlio di Kledi.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la moglie del ballerino, in piena notte. Uno strano movimento ha colpito l’attenzione di Charlotte, che ha così deciso di portare il piccolo in ospedale. Qui i dottori hanno notato che Gabriel aveva la febbre e dava vita a movimenti simili a delle crisi epilettiche.

Per questo motivo, il figlio Gabriel è stato ricoverato in terapia intensiva per più di un mese e mezzo. Quando è uscito dall’ospedale, il piccolo ha dovuto affrontare con i genitori un lungo percorso di terapia. Di recente la moglie di Kledi ha fatto sapere al pubblico che li segue di avere scoperto cosa ha causato l’encefalite del loro secondogenito.