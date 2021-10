Kledi, la moglie ha avuto problemi post-partum: parla Charlotte Lazzari

Periodo difficile per Charlotte Lazzari, la moglie di Kledi Kadiu. L’insegnante di yoga 29enne e il coreografo 47enne, lo scorso 29 agosto, sono diventati rispettivamente mamma bis e papà bis, allargando la famiglia con la venuta alla luce di Gabriel (nel 2016 è invece nata la loro primogenita, Lea). Secondo quanto riferito dalla stessa Charlotte di recente, ci sono stati dei problemi nel periodo del post-partum. In particolare la Lazzari, in un lungo racconto pubblicato su Instagram, ha riferito che sta attraversando un momento non semplice ma che nonostante tutto non ha perso il sorriso. Sorriso che si è fatto ancor più largo nelle scorse ore, quando è riuscita a lanciare l’iniziativa WONDERYOGI. Si ricorda che l’italo-francese è una formatrice del metodo Odaka Yoga, uno stile innovativo ma rispettoso della tradizione dello yoga.

“Oggi è una giornata molto importante per me. Sto attraversando un periodo che mi sta mettendo duramente alla prova (prima o poi ne parlerò) ma la mia voglia di sorridere, di stare bene e far star bene… quella non passa!”. Così la giovane 29enne su Instagram. Quindi ha aggiunto: “Ho iniziato a lavorare al rilancio di WONDERYOGI già da un po’ (insieme a persone stupende e motivate quanto me). Qualche imprevisto ha rallentato il processo, ma ora sono troppo orgogliosa e fiera di mostrarvi il nostro lavoro e tornare a praticare INSIEME!”.

Charlotte ha preferito non entrare nei dettagli del momento difficoltoso che sta attraversando. Con ogni probabilità è alle prese con dei problemi relativi al periodo post gravidanza. Donna tenace e caparbia, la moglie di Kledi non ha comunque gettato la spugna ed ora è pronta a tornare ad insegnare. Naturalmente col sorriso e con serenità.

La coppia formata dal coreografo e dalla Lazzari è sbocciata circa sei anni fa, nel 2015. Un amore che è cresciuto in fretta tanto che dopo solo un anno di relazione è arrivato il primo frutto d’amore, Lea. Kadiu ha fin da subito compreso che Charlotte sarebbe stata la donna giusta per lui, quella con cui imbastire una storia importante, lunga una vita intera.

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi pare proprio che non si sbagliò vista la rosea piega che ha preso la love story che nel 2018 è stata impreziosita con i fiori d’arancio, vale a dire il matrimonio. Lo scorso agosto è infine arrivato il piccolo Gabriel, altra gioia e altro ‘pegno’ d’amore di coppia. Ed è stato proprio Kledi ad annunciare la venuta alla luce del bimbo con un tenero post Instagram in cui ha mostrato la manina del bebè.