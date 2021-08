Kledi Kadiu è papà bis: sesso, nome, peso e come sta la moglie Charlotte

Kledi Kadiu, 47 anni, è diventato papà per la seconda volta: la moglie Charlotte Lazzari, 29 anni, nel primo pomeriggio di domenica 29 agosto 2021, ha dato alla luce il suo secondo figlio. Il nome scelto è Gabriel: sia il danzatore, divenuto popolare grazie al talent show di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi, sia la compagna hanno festeggiato l’evento con un post social, pubblicato su Instagram. La Lazzari ha svelato il peso del neonato che è pari a 3.950 grammi di “amore puro”. Kadiu ha invece fatto sapere il giorno e l’ora esatti del parto: Gabriel è venuto alla luce alle 13.48 del 29 agosto. Dunque il piccino è nato sotto il segno della Vergine.

Non appena la coppia ha dato la notizia, si sono fatti vivi sotto ai rispettivi post centinaia di utenti che hanno fatto le congratulazioni alla neo mamma e al neo papà, augurandogli un grosso in bocca al lupo. Tra questi ci sono stati stata anche Lorella Cuccarini e altre personalità orbitanti attorno ad Amici di Maria De Filippi. Charlotte e Kledi hanno mostrato la piccola manina del bebè ma non il viso. D’altra parte da sempre coltivano il loro amore e la loro famiglia con riservatezza, lontani dai riflettori mediatici.

In un secondo momento il coreografo ha pubblicato una Stories in cui ha ringraziato il personale medico e infermieristico dell’ospedale di Rimini, struttura in cui si è recata la moglie per partorire. Kadiu ha anche sottolineato che tutto è andato bene e che la compagna e Gabriel stanno bene. “Ci hanno fatto sentire davvero a casa”, ha chiosato, felice, grato e soddisfatto per l’operato dei sanitari.

Kledi Kadiu: la storia d’amore con la moglie Charlotte Lazzari

Kledi e Charlotte si sono incontrati circa 6 anni fa, nel 2015: il danzatore ha subito capito che la Lazzari sarebbe stata la donna della sua vita. A quanto pare ci aveva visto giusto già all’epoca. Nel 2016 è poi nato il loro primo frutto d’amore, Lea. Due anni dopo, nel 2018, ecco i fiori d’arancio. Oggi la coppia festeggia la venuta alla luce di Gabriel la cui gravidanza è stata annunciata lo scorso febbraio.