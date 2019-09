Kledi, Vieni da Me: storia segreta con Maria De Filippi? Tutta la verità

Kledi Kadiu a Vieni da Me: c’è stata davvero una storia con Maria De Filippi e Rossella Brescia? Tutta la verità del danzatore

Kledi Kadiu sbarca a Vieni da Me e si lascia andare a una lunga chiacchierata con la padrona di casa Caterina Balivo. Tanta la carne al fuoco che finisce nell’intervista, dove si è anche parlato dei legami intrattenuti dal danzatore con alcuni volti noti della tv. Inevitabile che si finisse su un gossip che ha tenuto banco per molti anni, quello cioè che insinuava che tra il ballerino albanese e Maria De Filippi non ci fosse solo un rapporto professionale di stima e rispetto. In tantissimi, infatti, in passato hanno ricamato su una presunta storia clandestina tra i due. Kledi ha fatto chiarezza su tutto. Anche su Rossella Brescia, altra donna con cui ebbe un ferreo legame lavorativo e su cui la cronaca rosa si è sbizzarrita.

Roseela Brescia, il videomessaggio per Kledi: “Molti fraintendevano”

Si inizia proprio da Rossella Brescia che fa giungere un messaggio in studio per salutare l’amico ed ex collega Kledi, con cui ha condiviso una miriade di balletti e momenti televisivi. “C’era questo affetto incredibile, un’amicizia fortissima, un’intesa pazzesca. Molti fraintendevano. In realtà lui è sempre rimasto il mio cucciolo, Bubi“, ha dichiarato Rossella. “Bubi è il soprannome che ci eravamo dati quando danzavamo insieme”, spiega Kledi che poi fa eco alla Brescia, dicendo che è vero che ci furono fraintendimenti sul loro rapporto e che non si è mai trasformato in una relazione sentimentale. Si passa al capitolo Maria De Filippi.

“Tuttora si dice che abbia avuto con Maria De Filippi una storia”

“Tuttora si dice che abbia avuto con Maria De Filippi una storia, Rossella non è stata l’unica”, ha detto Kledi, chiarendo che tutte le voci che hanno insinuato una simile dinamica non sono vere. Vero è invece il legame di sincera amicizia che lo lega a Queen Mary: “Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola”. Il caso è chiuso.