Kledi Kadiu: “Stefano De Martino un comico, i rapporti con lui oggi”

Ci sono figure che lasciano un segno positivo nella formazione di una persona. E naturalmente non si scordano. Quando poi le si incontra si nutre sempre una sorta di reverenza nei loro confronti. Un esempio in tal senso è il rapporto che hanno Kledi Kadiu, storico ex docente di Amici di Maria De Filippi, e Stefano De Martino, ex allievo del talent show che ha deciso di abbandonare il ballo per seguire un sogno, diventato realtà, chiamato conduzione televisiva. Di recente Kledi, che dopo aver lasciato il programma di canale Cinque continua a lavorare in Italia nel settore della danza, ha rilasciato un’intervista al magazine Diva e Donna, rivelando un paio di aneddoti particolari riguardanti il volto Rai.

Stefano De Martino, Kledi rimane sempre il “maestro”

“Stefano De Martino l’ho conosciuto nel 2009 ad Amici – ha confidato Kledi -. Lo ricordo come un comico nato, non si fermava mai. Sono molto felice per il suo successo e per la prova che lo aspetta ad Affari tuoi. Comunque neanche ora c’è verso di farmi chiamare per nome. E sì che l’ho pure portato a fare Flyboard a Napoli, una mia passione”. De Martino, nonostante siano passati anni e abbia dato una netta svolta alla propria vita, continua comunque a chiamare Kledi “Maestro“. I due hanno mantenuto ottimi rapporti.

I consigli di Maria De Filippi

Kadiu, nel corso della chiacchierata con il magazine, ha anche aggiunto di essere in contatto con Maria De Filippi alla quale non di rado chiede consigli. Ad esempio ha ascoltato il suo parere quando ha accettato di presentare il Festival della canzone in Albania. “Le sarò sempre grato soprattutto di aver valorizzato il mio talento. Niente mi è stato regalato”, ha sottolineato il coreografo.

Kledi, ritorno in tv possibile: il sogno si chiama So you think you can dance

E in tv in Italia lo rivedremo mai? Forse sì, forse no. Dipende dai progetti che gli verranno eventualmente proposti. Lui ha le idee chiare e vorrebbe portare sul piccolo schermo il format So you think you can dance. Trattasi di una trasmissione diversa sia da Amici sia da Ballando con le Stelle. In pratica ci sono solo esibizioni. “Mi piacerebbe molto farlo”, ha confidato. Chissà se qualcuno gli darà fiducia e sposerà il suo progetto.

Parole di stima anche nei confronti di Geppi Cucciari che ha conosciuto durante l’ultima stagione di Splendida cornice. A proposito di quell’impegno, il danzatore ha parlato di “esperienza bellissima”, assicurando che la conduttrice si è molto divertita. “Le dico sempre che ci vorrebbe una telecamera nascosta per riprendere le sue battute”, ha concluso Kledi.