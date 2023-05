Kledi Kadiu non è morto come dice qualcuno: cosa è successo

Alcune testate, nelle ultime ore, stanno riportando la notizia della scomparsa di Kledi Kadiu, ballerino albanese. Peccato, però, che lui sia vivo e vegeto, tanto da commentare la clamorosa fake news su Instagram, nelle stories. “Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po’ triste, però io sto bene” ha detto Kadiu sul suo profilo, rassicurando i fan dopo gli articoli che hanno iniziato a circolare in rete.

La critica alle testate giornalistiche e ai titoli “trappola”

Il ballerino ha mosso delle critiche nei confronti delle testate giornalistiche che, sfruttando il falso titolo sulla sua “scomparsa”, hanno cercato di attirare qualche visita in più. Kadiu, però, sta bene, smentendo la bizzarra notizia che circolava da qualche ora. Tanto allarmismo, secondo il ballerino, per nulla. I titoli, infatti, giocano sul duplice senso del termine “scomparsa”, associabile sia alla morte di una persona, sia al suo cambio vita.

Kledi, per via di coloro che hanno tentato di fare i furbi creando un clamore evitabile attorno alla sua figura, ha inoltre spiegato di essere stato raggiunto da una serie di telefonate di conoscenti che hanno temuto il peggio per lui. Fortunatamente invece non gli è accaduto nulla e non è certo deceduto.

Kledi e quel titolo che giustamente gli è andato di traverso

Kledi, inoltre, nel sottolineare di non essere finito sottoterra, si è soffermato sulla questione titolo. Questo, infatti, risulta esagerato al punto tale da suscitare curiosità nello spettatore, intrappolandolo in quella che, di fatto, risulta una fake news. Gli articoli in questione, quelli in cui si è lasciato presagire a un dramma, non contengono elementi d’interesse. Per farla breve sono stati scritti infarcendoli di informazioni risapute riguardanti il danzatore e il titolo “tragico” funge da esca.

Nel nostro paese, Kledi ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Per anni è stato ballerino professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi. In seguito si è allontanato dalla tv e ha continuato a insegnare ballo, aprendo una sua scuola. Kledi ha preso parte anche alla trasmissione Dancing with the stars, versione straniera di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.