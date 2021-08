Kledi Kadiu cosa fa oggi e perché non si vede più in tv

Che fine ha fatto Kledi Kadiu? Il ballerino e coreografo albanese lanciato in Italia da Maria De Filippi continua a lavorare nel mondo della danza. Il 47enne è impegnato principalmente con l’insegnamento nelle scuole e i vari spettacoli in giro per l’Italia. L’ultimo, ad esempio, è quello in memoria di Carla Fracci. Un gran galà della danza ideato da Kledi con Silvia Frecchiami e in scena il 26 agosto a Cervia.

Un omaggio all’etoile milanese, recentemente scomparsa, con i protagonisti del balletto attuale e un’orchestra di 97 elementi. Nel cast anche Giulia Stabile, l’ultima vincitrice di Amici che Kledi stima molto. A detta di Kadiu la fidanzata di Sangiovanni ha una carica e una personalità eccezionali. Ma il danzatore albanese tornerà mai in televisione dove è stato protagonista per ben venti anni?

Al settimanale Intimità Kledi Kadiu ha spiegato che la vita l’ha portato in altre direzioni. L’artista si è detto pronto a qualsiasi chiamata in tv da parte di Maria De Filippi – con la quale ha mantenuto un ottimo rapporto – ma è consapevole che per la danza c’è sempre meno spazio sul piccolo schermo.

A tal proposito Kledi Kadiu ha dichiarato alla rivista:

“Trovo che oggi si faccia tutto in maniera un po’ frettolosa e purtroppo i risultati si vedono. Constato che da qualche tempo c’è meno rispetto per la danza, che non sembra avere più un futuro”

Kledi Kadiu ha sottolineato che le scuole di danza continuano a generare una quantità di ballerini molto capaci che però sono poi costretti a portare il loro talento all’estero anziché restare nel loro paese natale. Il motivo? A detta di Kadiu in Italia si sta perdendo la cultura della danza.

Secondo le riflessioni dell’ex ballerino e insegnante di Amici di Maria De Filippi si tende sempre più a ritenere la danza una passione, un hobby, anziché un vero e proprio lavoro…

La vita privata di Kledi Kadiu

Dal 2018 Kledi Kadiu è felicemente sposato con Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di yoga 29enne. La coppia ha avuto una figlia, Lea, due anni prima del matrimonio, nel 2016. Nel 2021 sta per nascere il secondogenito, il piccolo G. La coppia ha preferito non svelare il nome del bambino fino al momento della nascita.