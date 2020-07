Klaus Davi: storia finita con carabiniere, poi retroscena d’Urso e Ventura

L’ultima intervista di Novella 2000 a Klaus Davi è davvero interessante sia per i contenuti proposti sia per il personaggio: parliamo non solo di un opinionista molto noto ma anche di un valido giornalista impegnato in varie battaglie e autore di servizi sulla ‘ndrangheta in Calabria e sulle sue famiglie. Di questo e molto altro Klaus Davi ha parlato con Niccolò Maggesi soffermandosi in particolar modo su alcuni aspetti della sua vita privata – ad esempio sulla fine della chiacchieratissima storia di un anno fa con un carabiniere -, sul suo futuro in televisione e su due notissime conduttrici: Barbara d’Urso e Simona Ventura. Veniamo subito al dunque perché ne abbiamo di cose da dirvi.

Klaus Davi, il corteggiamento di un capo ‘ndrangheta dopo un’intervista

La prima dichiarazione che colpisce riguarda un “influente capo ‘ndrangheta” che a quanto pare l’ha voluto corteggiare dopo un’intervista: a Klaus piaceva parecchio per la bellezza e per l’intelligenza, però non andò oltre perché sapeva che non “avrebbe mai rinunciato alla ‘ndrina per una storia come la nostra”. La sua schiettezza rende le dichiarazioni rilasciate senz’altro illuminanti sulla società attuale: “Dieci anni fa – ha aggiunto Klaus parlando proprio di questo corteggiamento – una cosa del genere sarebbe stata impossibile”. Unire al gossip riflessioni di questo genere – che qui tra l’altro abbiamo soltanto accennato – non è affatto ovvio.

La storia di Klaus Davi con un carabiniere: relazione al capolinea

Le domande di Maggesi s’inscrivono in un’intervista a tutto tondo sulla vita sentimentale del giornalista che non per niente ha anche parlato della sua chiacchierata relazione con un carabiniere che fece tanto parlare un anno fa: “È un carabiniere-investigatore – queste le sue parole – che ho conosciuto per ragioni di lavoro […] ma ora la nostra storia è arrivata al capolinea”. Klaus ha attribuito la fine della storia ai tanti impegni giornalieri, tant’è che prima di passare all’altro argomento-cardine dell’intervista ha scherzato sul matrimonio: il suo futuro sposo sarà proprio il lavoro.

Barbara d’Urso raccontata da Klaus Davi: il retroscena sulla conduttrice

A un certo punto si è parlato anche del rapporto con il mondo della televisione e di alcune conduttrici, su cui Klaus ha svelato dei retroscena dopo essersi soffermato su pregi e difetti. Belle le parole su Barbara d’Urso che ritiene una donna dall’umanità incomparabile e che gli ha dimostrato in più circostanze di esserlo davvero: “Quando lo scorso giugno – ha raccontato Klaus – mi si è aperta una voragine sotto casa a Milano e mi hanno dovuto sfollare, è stata lei la prima a chiamarmi dicendomi ‘Se vuoi puoi venire a casa mia’”. Ovviamente non potevano mancare parole di stima anche per le battaglie che la conduttrice porta avanti da tempo e che hanno come protagonisti pure gli omosessuali, dei cui diritti Barbara si è fatta sempre grande sostenitrice. Per Klaus insomma la d’Urso non può che essere promossa.

Klaus Davi e Simona Ventura: la rivelazione sul rapporto

Parole non meno belle per Simona Ventura a cui però Klaus non andava a genio. “Grandissima personalità e carattere non facile”, così il giornalista ha sintetizzato la sua opinione sulla conduttrice che stima non poco: “Per me – ha sottolineato – è stato un privilegio lavorare con lei. Non ne ho viste tante altre tenere le dirette come lei”. Restando in ambito televisivo il futuro di Klaus sarà a Mediaset, dove continuerà ad essere opinionista in varie trasmissioni che si conciliano con i suoi interessi attuali. Non ci resta che salutarvi complimentandoci con Klaus per la trasparenza delle sue dichiarazioni e per la profondità con cui ha voluto affrontare certi temi.