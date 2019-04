Pomeriggio Cinque, Sarah Altobello e Yuri criticati: Barbara d’Urso interviene

Un acceso e controverso dibattito è andato in onda a Pomeriggio Cinque. Tra gli ospiti in studio, oggi, uno in particolare ha messo a dura prova la pazienza della conduttrice. Di chi stiamo parlando? Di Sergio Vessicchio, giornalista campano finito al centro delle polemiche per delle frasi dette sulle donne durante un programma di calcio. Quest’ultimo, stuzzicato da Sarah Altobello e Yuri (anche loro presenti in trasmissione), ha usato un tono che non è per niente piaciuto alla d’Urso la quale, onde evitare disguidi e fraintendimenti, ha preso la parola per mettere subito le cose in chiaro.

Barbara d’Urso paladina dei diritti civili: la sfogo in difesa delle donne e i gay

Il discorso fatto da Sergio Vessicchio a Pomeriggio Cinque, poiché facilmente fraintendibile, non ha convinto molto Barbara d’Urso. Il giornalista, rivolgendosi a Sarah Altobello, ha esordito dicendo: “E poi ti lamenti che ti dicono le porcherie? Guarda come sei vestita”. Queste parole, per ovvi motivi, non sono piaciute per niente alla padrona di casa che, spazientita, ha chiesto subito al suo ospite di spiegarsi. L’uomo, però, non è stato molto chiaro e a Barbara ha risposto affermando: “In questo paese quando si tocca la donna, i gay o gli animali viene giù la fine del mondo!”. La replica della d’Urso? “E menomale!” ha urlato la conduttrice in diretta dimostrando, ancora una volta, di avere a cuore questi temi.

Paola Caruso ritrova la madre biologica: Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque fa un appello al padre

A Pomeriggio Cinque oggi si è parlato anche del commovente incontro tra Paola Caruso e la madre biologica avvenuto ieri sera a Live – Non è la d’Urso. Barbara in trasmissione ha riconfermato di aver intenzione di ospitare anche il padre della showgirl in uno dei suoi programmi. Se e qualora l’uomo decidesse di palesarsi, dunque, lei è pronta ad accoglierlo ed ascoltarlo.